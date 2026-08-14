La Feria de Muestras de Asturias se pone todas las camisetas de los clubes gijoneses en el Día del Deporte

El deporte asturiano también tiene su espacio en la Feria. El "Día del Deporte" reunió a representantes de clubes gijoneses y también a las Lobas Alimerka de Oviedo para compartir una jornada en la que la ciudad se reconoce a través de sus equipos y deportistas, los cuales afrontan el inicio de otra temporada. Las visitas a los distintos stands convirtió la Feria en un punto de encuentro para quienes durante el año se reúnen en pabellones, piscinas, pistas y campos. Así, por el Luis Adaro desfilaron el Grupo Covadonga, Santa Olaya, Telecable, Lobas Alimerka, Círculo, Fodeba, Rugby Gijón, Balonmano Gijón y el Club Baloncesto Pumarín.

En el caso del Grupo, como explicó su presidente, Joaquín Miranda, el club y la Feria comparten una historia que va más allá de una visita anual. "Somos dos instituciones muy gijonesas, tenemos tradición", resumió Miranda, que reivindicó además el deporte como una "forma de encuentro durante el verano". La mirada está puesta en seguir haciendo crecer la entidad y en mantener el estrecho vínculo con Gijón. "Ojalá sigamos todos con la misma salud y con las mismas ganas de hacer deporte", dijo antes de lanzar un último deseo. "Hagamos al Grupo más grande", concluyó Miranda que, junto al resto de la expedición grupista, visitó el stand de LA NUEVA ESPAÑA.

También en el Club Natación Santa Olaya se entiende que hablar de deporte es hablar de una parte esencial de la vida de Gijón. Su presidente, Gonzalo Méndez, celebró que exista un día así. "Acordarse del deporte siempre es positivo", aseguró, aunque también reclamó mayor respaldo público. "Algunos políticos dicen que es la base de la salud mental y física, pero no se ayuda" dijo. Méndez reivindicó el papel de entidades como el Santa Olaya o el Grupo que, a su juicio, "entienden la realidad" y sustentan "la necesidad deportiva de la población".

Las camisetas se sucedían por los pasillos de la Feria y cada una trae consigo una historia diferente. La del Telecable Hockey Club pasaba por darse a conocer más dentro de la ciudad y transmitir sus valores de trabajo. Eva Friera, presidenta de la entidad, celebró volver a la Feria. "Es importante para darnos a conocer, la gente nos ve, nos hace preguntas, es muy positivo", expresó, acerca de su visita a la Feria. De cara a la nueva temporada, el club mantiene una filosofía que coloca el trabajo por encima de cualquier pronóstico. "Para nosotras lo más importante es merecerlo, hacer bien las cosas. Si además podemos ganar, mejor", afirmó.

Desde Oviedo, el Lobas Alimerka afronta el reto de estrenarse en la máxima categoría después de un ascenso que ha disparado la ilusión. Su entrenador, Manolo Díaz, sabe que el salto exigirá mucho. "Es una temporada de mucha ilusión, aunque el primer año después de ascender es complicado", explicó. La respuesta pasa por el trabajo y por no marcarse más límites de los necesarios. "Tenemos ganas de trabajar hasta nuestro límite y luego la vida dirá", aseguró mientras visitaba junto a la plantilla el stand del Principado.

Del Rugby al Baloncesto

El Gijón Rugby Club también mira hacia arriba desde un deporte que continúa ganando aficionados. Su entrenador, Marcelo Chorny, puso en valor que el club lleve el nombre de la ciudad allá donde compite. "Es un deporte que está cogiendo más fuerza", apuntó. El propósito pasa por consolidar ese crecimiento y representar a Gijón de la mejor manera posible. "Seguir creciendo como club, hacer el papel más adecuado y representar a la ciudad lo mejor que se pueda en la categoría nacional", afirmó.

Y si el rugby quiere crecer, el Círculo Gijón quiere volver. El club de baloncesto aprovechó también la cita para presentar a uno de sus nuevos rostros, Alejandro Rodríguez, "Chuchi", que regresa a la entidad para afrontar una segunda etapa. Su presidente, Carlos Rodellar, resumió el propósito de la visita. "Que la gente nos conozca más es lo mejor que tiene este evento", contó. El Círculo, representado por su plantilla masculina y femenina, se definió como "una gran familia" y tiene claro su gran objetivo: recuperar la categoría. La dificultad es considerable en una competición en la que participan 140 equipos y solo seis suben.

En el mismo deporte, el Club Baloncesto Pumarín vive también un momento especial con el salto de su equipo femenino a categoría nacional tras proclamarse campeón de Asturias.

Es la primera presencia de un equipo del club en una categoría de ámbito estatal y el resultado de un proyecto que lleva años creciendo desde la base. "Para nosotros es una enorme satisfacción ver hasta dónde ha llegado este equipo", aseveró su presidente, Carlos Blanco, que atribuye el logro "a las jugadoras y al staff, pero también a muchas personas que llevan años trabajando para que el club pueda seguir creciendo". El Pumarín cuenta con más de 300 jugadores y jugadoras y afronta esta nueva etapa sin perder de vista el origen. La cantera sigue siendo uno de los grandes pilares de un proyecto que busca profesionalizar progresivamente su estructura y mejorar la formación de sus jugadores.

El propio presidente resume el significado de lo conseguido desde la perspectiva de un club que se define como humilde: "Somos un club humilde y sabemos perfectamente el esfuerzo que hay detrás de cada paso que damos". Una satisfacción que, en el fondo, comparte con el resto de entidades presentes en la Feria. "Llegar hasta donde permita el trabajo y seguir construyendo a partir de ahí", afirmó.

En ese paisaje deportivo también estuvieron el Club Baloncesto Fodeba y Balonmano Gijón, que se sumaron a una representación en la que convivieron distintas generaciones, categorías y disciplinas. Las camisetas de unos y otros fueron pasando por los espacios de la Feria, con los saludos y fotografías de quienes se acercaban a conocer de cerca a los equipos de la ciudad y a interesarse por sus proyectos.

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Son objetivos diferentes: consolidarse tras un ascenso, recuperar una categoría, hacer crecer un deporte, fortalecer la cantera o seguir dando pasos hacia adelante. También son historias construidas de manera distinta, con clubes grandes y pequeños, equipos con décadas de historia y proyectos que todavía buscan hacerse un hueco en la ciudad. Pero todos forman parte de la misma fotografía: la de un Gijón deportivo que tiene muchas historias que contar sobre la cancha.