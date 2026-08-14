El hotel del grupo astur-mexicano Nature en Cofiño (Parres) entra en "Forbes" y proyecta Asturias "como un destino de lujo internacional"

Puebloastur, hotel de lujo ubicado en Cofiño (Parres) y propiedad del grupo astur-mexicano Nature, se ha convertido en el primer establecimiento asturiano seleccionado por "Forbes Travel Guide", una de las guías de referencia más prestigiosas del mundo en turismo de lujo. El reconocimiento, en la categoría "Curated", no solo premia al hotel, sino que "proyecta a Asturias como un destino de lujo internacional basado en la autenticidad, la naturaleza y la cultura del pueblo".

Así lo destacaron ayer Ricardo Silvestre, director de Puebloastur, y Begoña Álvarez, directora de comercialización de Nature, en un acto celebrado en la Feria de Muestras en el que participó la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. "Un hotel puede ser el protagonista de un reconocimiento, pero el verdadero valor estratégico está en lo que ese reconocimiento proyecta sobre el destino", subrayaron los directivos.

Puebloastur, con una década de trayectoria y recientemente elevado a la categoría de cinco estrellas Gran Lujo —la primera de Asturias—, forma parte de Grupo Nature. La compañía, dirigida por el astur-mexicano Tomás Álvarez Aja, acumula más de 15 años de experiencia en el segmento de lujo, incluyendo la gestión de la restauración a bordo de los trenes turísticos de lujo. El grupo tiene cuatro hoteles en Asturias.

Según explicaron Silvestre y Álvarez, los operadores internacionales especializados ya demandaban esta categoría para incluir al establecimiento en sus circuitos de comercialización. El cliente tipo de Puebloastur es mayoritariamente internacional (un 85%), busca experiencias genuinas y encuentra en el hotel no solo alojamiento, sino la puerta de entrada a Asturias: el paisaje del Sueve y los Picos de Europa, los anfitriones asturianos, el vino de la Bodega Palacio de Nevares (con la experiencia "Orígenes, el Norte del Norte") y el arte (colección permanente con obras de Dalí, Picasso o Miró, más el impulso de Arteastur, con exposición abierta este mes).

"Forbes Travel Guide" es una de las autoridades globales independientes en hospitalidad de lujo. Sus inspectores evalúan de forma anónima y presencial, aplicando hasta 900 criterios. La selección de Puebloastur en la categoría "Curated" es el primer paso; no debe confundirse con las calificaciones de estrellas ("Recommended", "Four-Star" o "Five-Star"), que requieren inspecciones específicas.

Con esta incorporación, el hotel comparte espacio con establecimientos de prestigio como Bless Hotel Madrid, Four Seasons Hotel Madrid, JW Marriott Hotel Madrid, Hotel Arts Barcelona, Nobu Hotel Marbella o Six Senses Ibiza.

"La diferencia es clara: Asturias no compite por el lujo urbano, de sol y playa o vacacional. Entra con una categoría propia de lujo de naturaleza, autenticidad, seguridad, norte, vino, arte y costumbres del pueblo. Por primera vez, Asturias aparece asociada a uno de los grandes referentes internacionales de la excelencia en la hospitalidad de lujo", destacaron los responsables de Nature.