Lleno de hoteles en Gijón en una Semana Grande con más turistas extranjeros

La ocupación hotelera en Gijón encara esta Semana Grande con un lleno técnico, con todas las plazas ocupadas salvo reservas sueltas, y con una amplia presencia de turista extranjero, especialmente franceses e ingleses. Ángel Lorenzo, responsable local de Otea, la patronal hostelera, achaca este perfil internacional al "tirón" del eclipse. Daniel Martínez Junquera, responsable del área de Turismo, señala que en cualquier caso la ciudad "desde hace años" afronta esta mitad de agosto con muy buenos datos turísticos. Ambos reconocen que estas fiestas son "especiales" por el evento astronómico y vaticinan un balance de temporada alta "muy bueno".

"Estos días se ve a muchísima gente y especialmente mucho turismo de fuera de España", asegura Lorenzo, que sí cree que los nubarrones el día del eclipse acabaron pasando factura. "Se notó que mucha gente se fue ese día por la tarde para ir a ver el eclipse a León o en las laderas de Pajares", cuenta.

El gentío, en cualquier caso, sí hizo caja en la ciudad durante la mañana, cuando aún se esperaba que pudiese escampar. El perfil extranjero puede responder también a los varios cruceros de estos últimos días.

Martínez, por su parte, explica que la media de ocupación de este mes en hoteles es del 90 por ciento. "En Semana Grande ya es entera de lleno técnico, que no es ninguna sorpresa: se ve en las calles", explica. Los buenos datos comenzaron ya en julio y previsiblemente se mantendrán hasta septiembre.