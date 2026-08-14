Maxi Rodríguez y Jerónimo Granda, teatro con mucha inteligencia

La nueva obra teatral del dramaturgo y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Maxi Rodríguez, "Inteligencia artificial. (Ay)", protagonizada por él mismo y por el cantautor Jerónimo Granda, llenó ayer el Teatro Municipal Jovellanos en un espectáculo divertido y con dos tonos muy distintos de humor.

La obra, que cuenta entre sus colaboradores con el periodista Javier Cuervo, gira en torno a una extraña pareja con mejor química que relación informática, que ayer ofreció a los espectadores 75 minutos de humor, música, acción y reflexión.

Teatro Jovellanos. Obra "INTELIGENCIA ARTIFICIAL" ', de Jerónimo Granda y Maxi Rodríguez / Marcos León / LNE

Maxi Rodríguez es un prolífico autor con una treintena de obras teatrales, guiones de televisión –habiendo obtenido un premio ondas por "7 vidas"–, de cine, un libreto de zarzuela y siete libros, además de ser colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. A esta faceta suma la de actor y director de escena.

Jerónimo Granda canta, compone y es monologista desde hace 60 años, habiendo grabado 12 discos, escrito un libro y protagonizado programas de televisión, además de haber colaborado con LA NUEVA ESPAÑA.