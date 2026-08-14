Morante de la Puebla guarda fuerzas en Gijón: paseo a media tarde por Isabel la Católica y reposo en su hotel como previa a la corrida de mañana

Dan las siete y media pasadas en el hotel Rey Pelayo cuando uno de los dos ascensores del alojamiento hace su enésimo viaje de la tarde. La pequeña pantalla que marca el piso en el que se encuentra el elevador va indicando una cuenta de números descendentes cuando, de pronto, cuando ya casi nadie lo esperaba, la puerta se abre y aparece José Antonio Morante de la Puebla. Con paso tranquilo se dirige hacia la calle, saluda a un par de aficionados, pone un pie en la acera, la cruza hacia Isabel la Católica y departe con otros seguidores que rápidamente reconocen a una de las grandes figuras del toreo.

Apenas unos pocos segundos después, Morante de la Puebla enciende un cigarro y echa a andar en dirección al Muro. Un pequeño paseo para guardar fuerzas de cara a mañana, cuando el diestro sevillano acaparará muchas de las miradas de la plaza de toros de El Bibio. De la Puebla es una de las grandes figuras de una feria que este viernes vivió su segundo día con gran ambiente. Sin declaraciones y con mucha discrección, Morante de la Puebla disfrutó de sus primeras horas en Gijón tras haber anunciado que no podría estar en San Sebastián hoy debido a un cólico nefritico que le ha obligado a guardar 48 horas de estricto reposo.

La espera por Morante de la Puebla se hizo larga. Desde las cuatro y media de la tarde, el vestíbulo del hotel un puñado de seguidores taurinos se arremolinaban esperando su aparición. Esperaron hasta las seis y media de la tarde, la hora a la que estaba marcada el inicio de los festejos de hoy. Pasaron las horas y por el hotel solo entraban y salían algunos de los muchos turistas que se alojan estos días en Gijón. Apenas un par de sufridores seguidores aguardaron la bajada de Morante de la Puebla al que saludaron con el máximo respeto y admiración. Muy pocos afortunados pudieron sacarse una foto con él.

Antes del inicio del festejo, el vestíbulo del hotel estuvo plagado de ambiente taurino. Y los acérrimos de la tauromaquina pudieron disfrutar con algunas de las principales figuras, como Diego Ventura o Juan Funtanet. También se dejó ver por allí empresario taurino Carlos Zuñíga. Para hoy se espera un ambiente muy distinto en las inmediaciones del hotel. Y es que sabiendo que el diestro sevillano ya está en Gijón es previsible que sean muchos los que se acerquen para poder ver de cerca a su ídolo. Un ídolo que ya guarda fuerzas en Gijón antes de su gran día.