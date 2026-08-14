El Musel suma en dos años 15 millones en mejoras ferroviarias

Adecuar la principal estación ferroviaria de El Musel, la sur, para el aumento de operaciones que se preven en la misma por el crecimiento de los servicios hacia y desde la Meseta, y para la futura autopista ferroviaria hasta Valladolid, es lo que va a llevar a la Autoridad Portuaria de Gijón a destinar 4,97 millones de euros a renovar la parrilla de vías de esa estación. Con esta inversión se elevan a 15 millones de euros los que suman los proyectos ferroviarios culminados, en marcha o en licitación entre 2025 y 2026 en terrenos portuarios gijoneses.

La licitación de este proyecto para la estación sur, que cuenta con recursos europeos de los fondos FEDER, será previsiblemente aprobada en la reunión que se celebra este viernes del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Además de preparar la infraestructura para el previsible aumento de operaciones ferroviarias, también contribuirá a mejorar la fiabilidad del acceso ferroviario al Puerto. La infraestructura que se va a renovar se construyó hace casi medio siglo, en el año 1977. La actuación afecta a las vías 1 y 3, así como a la vía general de acceso a la red ferroviaria de interés general del Estado. y también a una parte de acceso al muelle de La Osa.

Esta licitación se suma a obras ya completadas, como el acceso ferroviario al Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte), en el que se invirtieron 4,84 millones de euros y para el que aún está en ejecución la dotación del sistema de control y mando, por otros 1,18 millones de euros.

Ya completamente finalizadas están la renovación de la vía trasera del muelle de La Osa, que supuso una inversión de 2,87 millones de euros, y la reparación urgente de los desvíos de la estación sur por 133.775 euros.

En ejecución por parte de la empresa pública Ineco están la elaboración del plan de desarrollo intermodal del Puerto de Gijón por 114.295 euros, y el sistema de gestión de la seguridad ferroviaria, por otros 108.153 euros.

El La Osa está adjudicado y pendiente de formalizar el contrato para restituir la vía del lado tierra en la séptima alienación, con un presupuesto de 272.000 euros.

La licitación que hoy se aprobará para renovar la estación sur se sumará otra licitación en marcha, que es la del mantenimiento de la red ferroviaria del Puerto, un contrato valorado en 1,5 millones de euros.

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A todas estas actuaciones que suman 15 millones de euros, se suman inversiones previstas por otros seis millones de euros; cuatro para la renovación y sustitución de la red ferroviaria en Aboño y otros 2,5 millones para el acceso ferroviario al muelle Marcelino León, el de Ebhisa.