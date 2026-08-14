La Noche de los Fuegos pasa el examen de la Guardia Civil: "La lluvia no influye para celebrar el show, pero ojalá haya brisa para disipar el humo"

Accesos vallados y vigilados, coches aparcados bajo el Elogio, kilos y más kilos de pólvora y morteros ya anclados al césped del cerro de Santa Catalina. Por un par de días y unas horas, Cimavilla respiró recuerdos de su pasado militar en la corona de su península. Pero nada más lejos de la realidad porque, en verdad, lo que hay organizado a la sombra de la obra de Chillida, sobre el tejado de la batería alta del barrio marinero, son todos los aparatos y artilugios necesarios para que el cielo de Gijón atrone esta noche con la gran traca final de la Semana Grande: la Noche de los Fuegos. Un espectáculo de magia y más de 1.600 kilos de pólvora que se encuentra "entre los más grandes de España" de sus características tal y como reseña José Manuel Marqués Menéndez, subteniente de la Guardia Civil, y uno de los encargados de comprobar que todo esté en orden para que a las 00.00 explote el cielo de la ciudad.

Así revisa la Guardia Civil la Noche de los Fuegos / Ángel González

Todos los años la Guardia Civil se encarga de estas labores para garantizar que la función sea segura. Marqués Menéndez, junto al capitán interventor Jesús Manuel Montiel Garea y al agente Marcos Herrero compusieron un operativo que ya ayer se pasó dos horas en el cerro revisando al milímetro los trabajos que desarrollará esta noche Pirotécnica Zaragozana, la empresa responsable de artillar la bahía de San Lorenzo. Entre los tres se encargan de revisar la inclinación de los morteros, los cuales no pueden superar el 30 por ciento para no jugar una mala pasada; que los vigilantes que custodian el cerro vallado para evitar que nadie se lleve explosivo tengan todos sus papeles en regla o que el personal de la firma maña, diez individuos, sean titulados.

Marqués Menéndez es uno de los mayores expertos en Seguridad en este clase shows . Lo lleva en la sangre puesto que es de Cangas del Narcea. "Hay tres tipos de espectáculos de este tipo. Los de menos de cincuenta kilos, los que están entre cincuenta y cien y los de más de cien. Este, claro, es de los terceros", reseña. "Son más de 1.600 kilos de pólvora es, por poco, algo más grande que la Descarga, así que es el mayor espectáculo de este tipo en Asturias y que yo sepa uno de los más grandes de España", concreta el guardia. Su labor es revisar que todo esté en orden, tanto en materia de permisos, como en cuestiones de Seguridad Ciudadana o Seguridad Industrial.

"Lo revisamos todo. Solicitamos la documentación a los vigilantes, la licencia de armas, que la gente de la empresa pirotécnica solo tenga a gente titulada porque otra no puede estar...", prosigue Marqués Menéndez. "Es importante también la inclinación de los morteros o la distancia que hay entre viviendas y personas. De las primeras tiene que haber 60 metros de lejanía y de las segundas, 120. También habrá vigilancia marítima", añade. "Es vital también que los morteros estén bien fijados porque si el tubo se mueve hay un riesgo. La inclinación es la que permite calcular la distancia de seguridad", concreta el agente.

Plataforma marítima y una brisa que invita al optimismo

Marqués Menéndez habla sobre el porqué este año hubo que descartar el lanzamiento desde una plataforma marina. "Iba contra el reglamento. Esto tiene que ser seguro y un barco en movimiento motiva que el mortero se pueda mover", determina. "En Altea, en la provincia de Alicante, este fin de semana en un espectáculo así y con cantidades parecidas a las de Gijón hubo 27 heridos y tuvieron mucha suerte", asevera. No obstante, desde el Ayuntamiento se trabaja para que el año que viene se pueda dar esta posibilidad. Se va a montar, de hecho, un grupo de trabajo para poder disparar desde un barco en el mar desde el 2027.

Por lo demás, la Noche de los Fuegos lo tiene todo prácticamente listo. El punto de tiro del Cerro se amplió en 150 metros y el espectáculo durará 22 minutos. Los kilos de pólvora, en total, son 1.685 y habrá figuras nuevas y una traca final reforzada. De todo ello habla Luis Brunchú, de Pirotécnica Zaragozana y encargado del espectáculo. Brunchú, con nueve años de experiencia en la empresa, miraba al cielo esta mañana y casi que se frotaba las manos. "Tenemos una brisa que ayudaría mucho. Si se quedara el cielo así sería perfecto", explicó. "Este viento ayuda a que el humo se despeje. Que llueva no es un problema porque lo tenemos todo tapado con plásticos y el espectáculo se puede hacer igual", aseveró sobre una noche, la de los Fuegos, que lo tiene ya todo listo para volver a encender el cielo nocturno justo unos pocos días después de que el eclipse lo apagara.