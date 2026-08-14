La peña Cocheras rinde homenaje a la Marquesa de la Vega de Anzo, una madrina "brava como los toros"

Pilar González del Valle siempre fue la madrina de la Peña Cocheras. No solo por ser "Tranvía de Oro" –el galardón que concede el colectivo taurino– desde 1994, sino por la ayuda y consejo que durante décadas dio a una de las peñas de su corazón. Quizás por eso todos los que la querían tomaron conciencia plena de su ausencia este viernes. De ahí la emoción y las lágrimas de la alcaldesa, Carmen Moriyón, que una vez más encontró las palabras desde la naturalidad. "La tenemos muy presente. Muchas veces en el Ayuntamiento nos decimos, ¿Qué pensaría Pilar?, reflexionaba la Regidora durante el homenaje a la Marquesa de la Vega de Anzo.

"Mi madre tenía profundas raíces gijonesas. Por nada del mundo se perdía la feria de Begoña, de la que siempre hablaba orgullosa, y no solo por ganaderías encastadas y toreros, sino porque estaba con grandes amigos", reconoció María Ureña. "Solo le faltó anunciarse en los carteles y este año gracias a Carlos Zúñiga lo ha conseguido", bromeó en alusión a que González del Valle ilustra el cartel de este año. "Hace unos meses que cogió su último tranvía, pero seguirá cuidándonos", remató.

A esas palabras respondió con cariño Carmen Moriyón, agradeciendo el compromiso de María Ureña y su familia. "Reconforta mucho que estéis con nosotros, que sigáis estando en Gijón y con la feria de Begoña; esta es vuestra casa", pronunció Moriyón, que volvió a recordar que "los tiempos son complicados" y que "nada está conquistado para siempre". "Hace tres años nos congratulamos porque gracias a vosotros, los aficionados, y a un empresario que apuesta por Gijón se logró; pero nos corresponde seguir fomentando la afición", pronunció Moriyón.

Carlos Zúñiga también se emocionó a recordar a Pilar González del Valle, su "gran valedora" como empresario taurino. "En ella encontré aliento, apoyo y ánimo. Nunca pensé que sería la última vez cuando nos despedimos el 12 de octubre en Las Ventas. Espero que esté orgullosa tanto de mi labor en Gijón como en otras plazas de punta a punta de España, porque ella era crítica con mi empresa y eso me sirvió para llegar a donde estoy hoy", aportó.

El presidente de Cocheras, Aquilino Tuya, recordó también ese "Tranvía" entregado en 1994 a una personas "que nos dejó huella para siempre". "Era valiente, echando la pata palante como los buenos toreros, defendiendo la fiesta y brava como los buenos toros. Hoy damos las gracias por haber podido disfrutar de su amistad", remató Tuya, que desveló que el próximo galardón de Cocheras será para el periodista Rubén Amón.