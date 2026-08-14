El Principado y las cámaras extienden a toda Asturias el plan de relevo generacional para el comercio minorista

El plan de relevo generacional en el comercio asturiano, que hasta ahora venía aplicándose en los concejos de Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Castrillón, Valdés y Navia, se va a extender a toda Asturias. Será así tras el convenio que firmaron este viernes en la Feria de Muestras el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno de Asturias, Borja Sánchez, y los presidentes de las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, Carlos Paniceres, Félix Baragaño y Daniel González.

La iniciativa, denominada "Plan Revela", contará con un presupuesto de 220.000 euros para 2026, de los que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo aporta 200.000, mientras que las tres entidades camerales financian los 20.000 restantes.

El Plan Releva tiene como objetivo identificar negocios viables cuyos propietarios estén próximos a la jubilación y facilitar su continuidad mediante el acompañamiento técnico y la búsqueda de posibles emprendedores interesados en hacerse cargo de la actividad. Las principales dificultades asociadas al relevo generacional en el comercio de proximidad son la ausencia de condiciones de viabilidad empresarial en determinados negocios, y la dificultad para encontrar a personas emprendedoras dispuestas a asumir el traspaso de la actividad.

Este programa comenzó en 2024 con una experiencia piloto en los concejos de Valdés y Navia, que el año pasado se amplió a Gijón, Oviedo, Avilés, Siero y Castrillón, si bien también se organizaron acciones de difusión en otros municipios a través de la red de antenas camerales. Ahora se podrá llegar a aplicar en el conjunto de concejos asturianos.

Entrevistas

Los equipos técnicos de las tres cámaras realizaron el año pasado contactos y entrevistas con los titulares de 163 comercios para evaluar su posible incorporación al programa. Como resultado de esa labor, la plataforma del "Plan Releva" cuenta actualmente con trece establecimientos inscritos y continúa trabajando con nuevos negocios interesados en sumarse a la iniciativa.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, Asturias cuenta con 12.470 autónomos vinculados al comercio, de los que 6.742 son personas físicas. Borja Sánchez, considera prioritario impulsar medidas que contribuyan a preservar la actividad económica y el empleo asociados a este sector y facilitar la continuidad de aquellos negocios con posibilidades de futuro.