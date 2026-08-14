Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

El Principado destina 15,78 millones a la instalación de ascensores en 181 edificios en Asturias

Se beneficiarán de esta medida 2.500 viviendas, apunta en Gijón el consejero Ovidio Zapico

Por la izquierda, Ovidio Zapico y Jesús Daniel Sánchez.

Por la izquierda, Ovidio Zapico y Jesús Daniel Sánchez.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Castro

Gijón

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, anunció este viernes en la Feria de Muestras la aprobación de una nueva línea de ayudas a la accesibilidad de edificios -fundamentalmente para la instalación de ascensores en edificios que carecen de ellos-, que permitirá conceder 181 subvenciones por un importe de 15.778.466 euros. La resolución se publicará en el BOPA la próxima semana.

Zapico, que estuvo acompañado en el acto por el director general de vivienda del Principado, Jesús Daniel Sánchez, explicó que esta línea de ayudas beneficiará a unas 2.500 viviendas. “Son 2.500 viviendas en Asturias que gracias a estos 15,8 millones de euros van a tener ascensores, con todo lo que ello supone”, resaltó el consejero.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

El consejero resaltó el impacto de las actuaciones que se van a subvencionar sobre las personas mayores y quienes tienen dificultades de movilidad. “Desgraciadamente, a veces hay dramas y hay personas que están presas en vida en sus propias viviendas. Medidas como esta favorecen, posibilitan que esas personas puedan tener una vida mucho mejor”, dijo.

Autonomía

Para Zapico, garantizar la accesibilidad significa también garantizar el derecho a disfrutar de la propia vivienda con autonomía. “Cuando decimos que somos gente seria, que viene a trabajar porque la vivienda y su acceso sean una realidad y un derecho que se conquista y se consigue día a día, no es mentira y es verdad lo que decimos”, añadió.

Noticias relacionadas y más

Esta nueva línea de ayudas se suma a los 6,2 millones ya concedidos para lo mismo hace unos meses, que beneficiaron a otro millar de viviendas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Gijón estrena un nuevo gran supermercado (y sortea un coche para celebrarlo)
  2. Fallece Rafael Pablo Romero, padre de la actriz Blanca Romero
  3. Pelayo, el socorrista más veterano de Gijón, con 92 años, se acuerda de San Lorenzo 'cuando el mar entraba más y había corrientes más fuertes
  4. Generaciones de jesuitas de Gijón montan su verbena de verano: 'Lo bonito es reencontrarse y compartir el mismo sentimiento de pertenencia al colegio
  5. Varias picaduras de carabela portuguesa obligan a ondear la bandera roja en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  6. Guía básica sobre el eclipse en Gijón: Cortes de tráfico, prohibiciones, buses reforzados, citas singulares y fiesta final
  7. Cecilia Alvargonzález, Grandes de Semana Grande: 'Pasear la playa de Gijón, darte un baño y volver a casa es una gozada, de privilegiados
  8. Fallece a los 79 años el notario gijonés Ángel Torres

El Principado destina 15,78 millones a la instalación de ascensores en 181 edificios en Asturias

El Principado destina 15,78 millones a la instalación de ascensores en 181 edificios en Asturias

La Noche de los Fuegos pasa el examen de la Guardia Civil: "La lluvia no influye para celebrar el show, pero ojalá haya brisa para disipar el humo"

La Noche de los Fuegos pasa el examen de la Guardia Civil: "La lluvia no influye para celebrar el show, pero ojalá haya brisa para disipar el humo"

El Principado y las cámaras extienden a toda Asturias el plan de relevo generacional para el comercio minorista

El Principado y las cámaras extienden a toda Asturias el plan de relevo generacional para el comercio minorista

Queda el último empujón para una Feria de Muestras llena de "buenas sensaciones"

Queda el último empujón para una Feria de Muestras llena de "buenas sensaciones"

Álvaro Lorenzo, primer triunfador de la feria taurina de Gijón, aprovecha el mejor lote de La Quinta

Álvaro Lorenzo, primer triunfador de la feria taurina de Gijón, aprovecha el mejor lote de La Quinta

Aquilino Tuya, Grandes de Semana Grande: "Soy de la generación que vio al Sporting jugar la UEFA y a Morante"

Aquilino Tuya, Grandes de Semana Grande: "Soy de la generación que vio al Sporting jugar la UEFA y a Morante"

La plaza de El Bibio reúne muchas historias... y cada vez más jóvenes en la primera corrida de feria

La plaza de El Bibio reúne muchas historias... y cada vez más jóvenes en la primera corrida de feria

Los Campos Elíseos, 150 años del cine que permanece intacto en la memoria de Gijón: "Nunca se tuvo que derribar"

Tracking Pixel Contents