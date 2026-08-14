El Principado destina 15,78 millones a la instalación de ascensores en 181 edificios en Asturias

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, anunció este viernes en la Feria de Muestras la aprobación de una nueva línea de ayudas a la accesibilidad de edificios -fundamentalmente para la instalación de ascensores en edificios que carecen de ellos-, que permitirá conceder 181 subvenciones por un importe de 15.778.466 euros. La resolución se publicará en el BOPA la próxima semana.

Zapico, que estuvo acompañado en el acto por el director general de vivienda del Principado, Jesús Daniel Sánchez, explicó que esta línea de ayudas beneficiará a unas 2.500 viviendas. “Son 2.500 viviendas en Asturias que gracias a estos 15,8 millones de euros van a tener ascensores, con todo lo que ello supone”, resaltó el consejero.

El consejero resaltó el impacto de las actuaciones que se van a subvencionar sobre las personas mayores y quienes tienen dificultades de movilidad. “Desgraciadamente, a veces hay dramas y hay personas que están presas en vida en sus propias viviendas. Medidas como esta favorecen, posibilitan que esas personas puedan tener una vida mucho mejor”, dijo.

Autonomía

Para Zapico, garantizar la accesibilidad significa también garantizar el derecho a disfrutar de la propia vivienda con autonomía. “Cuando decimos que somos gente seria, que viene a trabajar porque la vivienda y su acceso sean una realidad y un derecho que se conquista y se consigue día a día, no es mentira y es verdad lo que decimos”, añadió.

Esta nueva línea de ayudas se suma a los 6,2 millones ya concedidos para lo mismo hace unos meses, que beneficiaron a otro millar de viviendas.