Un saludo y comentarios al "calor" sin mención a la campaña de Primarias del PSOE: el primer encuentro de Lara Martínez y Carmen Moreno

La pequeña Sala Mirador del Palacio de Congresos de Gijón, ubicada en lo alto de este edificio y con vistas sobre una parte del recinto ferial y su entorno, fue ayer el escenario –en el marco de la Feria de Muestras– para el primer encuentro entre las dos oficiales aspirantes a ser la candidata del PSOE a la Alcaldía de Gijón, previo paso por primarias: Carmen Moreno y Lara Martínez. Dos mujeres que abiertamente ya han anunciado que concurrirán a las primarias de su partido.

Un saludo con un beso y comentarios sobre "el calor que hacía", fue para lo que dio este breve contacto entre dos mujeres que se conocen desde hace mucho años y que ahora competirán por ser la abanderada del PSOE de Gijón en las próximas elecciones municipales. Una breve conversación en torno al calor, en el sentido meteorológico de la palabra, a las puertas de una campaña de primarias que ya se está caldeando, cuando aún ni se ha dado el pistoletazo oficial de salida para la misma.

El acto en el que ambas coincidieron fue el reconocimiento de la revista Forbes a Puebloastur, el único hotel de gran lujo que hay en Asturias, en el pueblo de Cofiño, en el valle del Sueve.

Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado, se encontraba entre las autoridades que participaron en esta presentación. Carmen Moreno entre el público, invitada por la gerente del hotel, a la que conoce por haber dirigido una asociación de comercio y turismo en Cangas de Onís.

Antes de ese acto, Moreno ya había caldeado la jornada al considerar que el nombramiento de una candidata oficial -en referencia a Lara Álvarez- "incapacita a la actual dirección del PSOE de Gijón a organizar el proceso de primarias" del que saldrá la persona que aspire a recuperar la Alcaldía de Gijón para los socialistas. Así lo sostuvo ayer Moreno, al entender que el apoyo por parte de la ejecutiva local del partido a Lara Martínez –que es además portavoz de la ejecutiva socialista gijonesa– como candidata oficial "condiciona" la decisión de los militantes, llamados a las urnas el próximo 26 de septiembre. Un apoyo el de la ejecutiva a Lara Martínez que adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

La exgerente de la Unión de Comerciantes muestra su "asombro y preocupación" por una decisión de la que responsabiliza directamente al secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, y al secretario de organización, Jorge Antuña.

A juicio de Moreno, la existencia de una candidata oficial con apoyo explícito de la ejecutiva "atenta contra la letra, el espíritu y los valores de los procesos de primarias del PSOE como son la transparencia, la objetividad y la igualdad además de la soberanía del voto de la militancia" de acuerdo a los estatutos del partido. "Ya que desde el mismo momento del nombramiento de una candidata oficial queda en entredicho la neutralidad de la misma (la dirección del partido) en el citado proceso", añade.

La aspirante considera que el paso adelante de Martínez con el apoyo de la ejecutiva "es una acción que muestra la debilidad y el miedo de parte de la actual dirección del PSOE local a darle la palabra a una militancia seria y madura". Esa militancia, dice, "no necesita ser pastoreada y sin direcciones políticas que le condicionen". "Hace mucho tiempo que las mujeres socialistas no necesitamos ir tuteladas", añade.

"Estoy convencida de que el partido sabrá garantizar el buen desarrollo de las primarias de septiembre, pero actitudes como las que han tenido ambos secretarios no colaboran a la tranquilidad de la militancia que es quien tiene el voto y por tanto la decisión libre, sin coacciones y sin direcciones políticas que le condicionen su decisión", completa la exgerente, que defiende crear una candidatura "de unidad" y "capaz de derrotar a la derecha".

La queja de Moreno se suma a otras como las del concejal y miembro de la ejecutiva del PSOE de Gijón José Ramón Tuero, otro de los probables aspirantes a las primarias, y que reprochó también el apoyo explícito a un candidato y defendió de la misma manera que "la militancia debe ser soberana".

Fuentes de la ejecutiva local del PSOE restaron ayer trascendencia a las críticas vertidas por los dos candidatos que previsiblemente se medirán con Lara Martínez, al considerar que se trata en ambos casos de "reacciones propias de las estrategias de campaña en la que están". Las mismas fuentes quisieron también apuntar que tanto Carmen Moreno como José Ramón Tuero en su día "formaron parte de candidaturas, de las listas al Ayuntamiento, elegidas por ejecutivas del PSOE de Gijón y apoyaron al candidato respaldado por la ejecutiva".

Es por todo ello por lo que minimizan unas críticas que consideran que se deben analizar con el prisma y el contexto de las "estrategias de campaña" a la que aseguran que obedecen.

Además del respaldo de la mayoría de la ejecutiva local a Lara Martínez y del anuncio que ya hizo en la última asamblea de afiliados Carmen Moreno de que se va a presentar, también está previsto que José Ramón Tuero anuncie su precandidtura cuando se aproximen las fechas de inicio de las primarias, que arrancarán con un plazo para presentarlas, entre el 4 y el 7 de septiembre. Está por ver si también se lanza a la arena Alberto Ferrao, como le animan algunos afiliados.

Los que finalmente se presenten tendrá que recoger cerca de 200 avales para poder convertirse en candidatos y someterse a las urnas el 26 de septiembre. En el caso de que haya más de dos candidatos y ninguno supere el 50% de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos más votados. Algo que tendrá lugar el 3 de octubre.