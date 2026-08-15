Los barcos de contenedores dejarán de contaminar en El Musel a partir de 2028

Los más de 180 barcos portacontenedores que cada año atracan en el Muelle de La Osa en El Musel dejarán de emitir contaminación al aire mientras están en el Puerto a partir de 2028, cuando entre en servicio la instalación de suministro eléctrico desde tierra que evitará que tengan que generar electricidad con sus propios motores. Una instalación que va a construir y explotar la empresa Regenera OPS Tres, del grupo murciano Regenera Energía. Esta empresa hará una inversión de 4,3 millones en esa instalación, a la que se sumarán otros 3,5 millones que ejecutará la propia Autoridad Portuaria. En conjunto, 7,8 millones, con una subvención del 30% de fondos europeos. Se trata de una primera fase con la que se garantiza el suministro al 90% de los buques que atracan en la terminal de contenedores. En una segunda fase se alcanzará el 100%.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón aprobó ayer la concesión a la empresa murciana, que entre este año y el próximo espera obtener los permisos, realizar el proyecto y ejecutar la obra. La Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, señaló tras la reunión del Consejo sobre esta concesión que "avanzamos en la colaboración público-privada, dando un paso fundamental para la descarbonización del Puerto".

La parte de la inversión que acometerá la Autoridad Portuaria de Gijón se corresponde con una nueva acometida eléctrica hasta el muelle y con el cambio de las defensas del mismo para que el cableado pueda instalarse por detrás.

En cuanto la empresa, instalará una subestación para el suministro de la energía y el cableado, a través de una canalización enterrada, hasta el punto de conexión en la séptima alineación (en una zona próxima a la octava). La segunda fase del proyecto consistiría en instalar un segundo punto de toma en el muelle de la terminal de contenedores desde la misma subestación, que se construirá con la potencia suficiente para atender dos puntos de suministro. La empresa espera obtener los permisos, realizar el proyecto y ejecutar la obra entre 2026 y el año 2027.

Inicialmente era el propio Puerto el que iba a desarrollar el proyecto, con una inversión de 9,5 millones de euros. Con la cantidad que el Puerto se ahorra al acometer una empresa privada la mayor parte de ese proyecto, la Autoridad Portuaria electrificará los muelles de atraque de barcos de carga rodada, también en La Osa, y una zona para atraque de cruceros.

La presidenta del Puerto también sometió al Consejo el Plan PROA de reforma, accesibilidad y ordenación, marco de referencia para las actuaciones singulares y ordinarias en los terrenos de la Autoridad Portuaria de Gijón más ligados a la ciudad. En palabras de Roqueñí, "el objetivo es tener una visión global para un frente marítimo y territorial que queremos conectado, accesible y reconocible, y donde puerto, ciudad, patrimonio, paisaje y actividad económica evolucionen de forma coordinada".

Dentro del Plan PROA, una de las inversiones que se explicó a los consejeros que era prioritaria para la Autoridad Portuaria de Gijón es la construcción de una pasarela entre la playa de El Arbeyal y Marina Yates, con un voladizo sobre la escollera que va desde la playa hasta los muelles de La Osa, proyecto avanzado por LA NUEVA ESPAÑA. El objetivo es que la obra, con una inversión prevista de 4 millones de euros, pueda comenzar en 2027.

El Consejo de El Musel también autorizó ayer la licitación de la obra de renovación de la parrilla de vías de la estación sur del Puerto, por 4,97 millones de euros, preparándola para el previsible incremento de convoyes de mercancías hacia y desde la Meseta y para la futura autopista ferroviaria hasta Valladolid a la que aspiran el Puerto y el Principado.

La renovación de la estación sur se hará manteniendo las vías de ancho ibérico. El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, se interesó en la reunión por la posibilidad de aprovechar esta actuación para habilitar el ancho internacional en esa infraestructura ferroviaria. Algo que no vio factible el Principado, dado que la implantación del ancho internacional requiere de actuaciones en la red que van mucho más allá del ámbito portuario.

El Consejo del Puerto también aprobó una concesión de 23.594 metros cuadrados en el Muelle Olano a Marprin para almacén de graneles sólidos. También se modificó la concesión de Casitran en el Muelle de La Osa, ya que esta compañía aumentará sus servicios actuales, pasando a prestar también los de consignación de buques y mercancías.

La dirección del Puerto también informó a los consejeros de que entre enero y julio se han movido algo más de 7 millones de toneladas de mercancías por El Musel, menos que en 2025 por la caída de los tráficos de carbón térmico y de Arcelor. El tráfico de graneles sólidos, no obstante, experimentará un crecimiento en el mes de agosto respecto al mismo mes de 2025, algo que obedece a un aumento de descargas de materias primas de ArcelorMittal por la terminal de minerales, Ebhisa, respecto a lo que estaba previsto.

El gran "Solitaire" ya está cargando en El Musel | / MARCOS LEÓN