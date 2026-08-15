Cafés Oquendo, un emblema y parada obligatoria en la FIDMA

Para muchos visitantes, recorrer la Feria Internacional de Muestras de Asturias también significa cumplir con una serie de pequeñas tradiciones en familia. Pasear por sus calles, descubrir las novedades de cada edición y, en algún momento del recorrido, hacer una parada para tomar un café de Oquendo mientras los más pequeños se llevan uno de sus inconfundibles globos gigantes. Desde hace casi cuatro décadas, Cafés Oquendo forma parte de ese ritual.

La historia de la compañía en la Feria se remonta prácticamente a sus propios orígenes. La firma asturiana apostó por estar presente en el certamen desde sus primeros pasos, cuando comenzaba a tostar y envasar sus primeros granos de café en Asturias. Y lo hizo creando un espacio propio que, desde el principio, tuvo una personalidad muy definida.

Su característico tejado de gran pendiente, una amplia barra con forma cuadrada que genera una atmósfera única y una pequeña tienda para que los visitantes puedan llevarse a casa los productos de la marca, han acompañado a varias generaciones de visitantes. Con el paso de los años, el espacio se ha ido renovando y adaptando a los nuevos tiempos, pero ha mantenido intacta buena parte de su esencia y su privilegiada ubicación en una de las calles más transitadas del recinto. Una combinación que lo ha convertido en uno de los puntos más reconocibles de la Feria.

Detrás de esta presencia continuada hay un propósito que sigue plenamente vigente: acercar al público los cafés que Oquendo tuesta y envasa en sus instalaciones de Llanera y, al mismo tiempo, mantener un contacto directo con quienes los disfrutan cada día.

Porque la FIDMA es también un lugar para escuchar. Durante algo más de dos semanas, el equipo tiene la oportunidad de conversar con miles de personas, conocer sus preferencias, descubrir nuevos hábitos de consumo y recoger impresiones de primera mano. Entre ellas, las de clientes llegados desde distintos puntos de Asturias y de otras comunidades que aprovechan su visita a Gijón para volver a un stand que, para muchos, se ha convertido ya en todo un clásico.

Novedades en la FIDMA

Ese contacto directo convierte además a la Feria en un escenario perfecto para presentar y poner a prueba las últimas propuestas de Cafés Oquendo.

Entre las novedades de esta edición se encuentran las nuevas cápsulas Barista. Con esta gama han encapsulado sus cafés profesionales más exclusivos que los clientes pueden encontrar en su cafetería Oquendo. A ellas se suma una nueva colección de cafés de autor en paquetes de grano de 250 gramos, dirigida a consumidores interesados en descubrir nuevos orígenes, aromas y perfiles de sabor en cada taza.

Una de las empleadas en la barra del stand de Cafés Oquendo ofreciendo un café. / Pablo Solares

Las nuevas propuestas están teniendo muy buena acogida entre los visitantes, aunque hay un café que continúa ocupando un lugar especial entre quienes se acercan al stand: Oquendo Bio, convertido ya en uno de los referentes de la marca.

Elaborado a partir de un blend de cafés 100% arábica procedentes de Centroamérica y cultivados mediante agricultura ecológica, Oquendo ofrece una taza equilibrada. Durante la Feria, los visitantes pueden degustarlo directamente en la barra y, si quieren seguir disfrutándolo en casa, adquirirlo en la tienda del propio stand.

La apuesta por lo ecológico va, además, más allá del producto y se refleja en la propia imagen del espacio. La madera y la vegetación ganan protagonismo para crear un ambiente más natural y acogedor, en línea con esta filosofía. Incluso el equipo que atiende a los visitantes se suma al mensaje con unas camisetas en cuya espalda puede leerse "Soy bio, mi café también", un guiño que resume de forma desenfadada esta apuesta y que no pasa desapercibido entre el público.

Una cita marcada en el calendario

Para Cafés Oquendo, la Feria Internacional de Muestras de Asturias no comienza el día en que abre sus puertas. El trabajo arranca muchos meses antes, justo cuando termina la edición anterior.

Los nuevos productos de Cafés Oquendo presentes en la Feria de Muestras. / Pablo Solares

Una vez finalizada la Feria, el equipo analiza la experiencia, los comentarios y las sugerencias recogidas durante esos días. El objetivo es conocer qué propuestas han funcionado mejor, qué novedades han despertado mayor interés y qué aspectos pueden seguir mejorándose de cara al año siguiente.

Ese ejercicio de escucha y análisis continúa durante todo el año y trasciende la propia FIDMA. Cafés Oquendo sigue de cerca la evolución del sector del café y de la hostelería, tanto en España como en otros mercados. La participación en otras ferias y encuentros profesionales permite a la compañía conocer nuevas tendencias, observar cómo evolucionan los hábitos de consumo y descubrir productos, formatos y propuestas que puedan responder a las nuevas demandas del mercado.