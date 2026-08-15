Los carmelitas celebran la misa de la Virgen de Begoña con el lema "Gijón tarea de todos"

Con el lema «Gijón tarea de todos» e imágenes del Elogio del Horizonte, La Madre del Emigrante, el Monumento a Jovellanos y la iglesia de Begoña tras el altar, y una bandera de Gijón sobre el mismo, este templo de los carmelitas acogió este sábado la misa en conmemoración de la ascensión de la Virgen de Begoña. Una liturgia que siguieron en las primeras filas la alcaldesa, Carmen Moriyón, además de ediles y diputados autonómicos de Foro Asturias, el PP y Vox. También acudieron representantes de las fuerzas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas.

La homilía la pronunció el padre Gabriel Castro Martínez, quien comenzó saludando «a todas las autoridades que están representando la ciudad, a ellos hemos encargado que cuiden de nosotros, que Gijón esté limpio, ordenado, pacífico para que cada cual pueda desarrollar su proyecto vital, vivir con orden y desarrollar las buenas virtudes cívicas que se necesitan para hacer una buena ciudad y construirla».

Esa implicación de todos en mejorar la ciudad, que motivó el lema elegido para esta eucaristía especial que se prolongó durante más de una hora, lo dejó claro también el sacerdote al citar al Papa León XIV: «no podemos, dice el Papa, no podemos ser espectadores resignados de las fracturas sociales y culturales, simples comentadores de las ruinas y de lo que está mal. Sino mujeres y hombres que entran en la obra de la historia. Laboratorios de investigación, empresas tecnológicas, escuelas, medios de comunicación, instituciones, para levantar lo que se ha derrumbado y proteger todo lo que está en riesgo», resaltando que la ciudad «se construye con lo que llevamos en el corazón».

También lanzó un mensaje con cierta carga política al llamar a actuar «con oración y responsabilidad, para que la ciudad de los hombres se vuelva habitable, incluso cuando los intereses partidistas parecen prevalecer».

Gabriel Castro instó a los feligreses a mirar al cielo y, de paso, recordó otras miradas mundanas al mismo, con la cierta frustración que se vivió con el eclipse de sol del pasado día 12 y el disfrute de la noche de los fuegos artificiales.

Jota asturiana

Durante la eucaristía, el grupo folclórico Xiringüelu, puso a los pies de la imagen de la Virgen una bandera de Gijón, antes de hacer sonar sus gaitas y que una pareja bailara una jota asturiana frente al altar. Antes de la misa ya habían amenizado a las puertas del templo la estancia a quienes esperaban para entrar, lo que volvieron a hacer al concluir el oficio religioso. Su música no fue la única durante una eucaristía en la que también hicieron oir sus voces los integrantes de un coro.

El grupo Xiringüelu, con sus gaitas a las puertas del templo. / Marcos León / LNE

La eucaristía estuvo presidida por el carmelita Braulio Sáez, quien fue obispo en Bolivia 50 años y ahora vive retirado en la comunidad religiosa de la orden en Gijón.

Los cargos públicos que acudieron a la misa, además de la Alcaldesa, fueron los concejales de Foro Jesús Martínez Salvador, María Mitre y Pelayo Barcia; por parte del PP estuvieron presentes el presidente del partido en Gijón, Andrés Ruiz; los también diputados autonómicos Pilar Fernández Pardo y Manuel Cifuentes y el concejal Abel Junquera. Vox estuvo representada por su portavoz municipal y diputada autonómica, Sara Álvarez Rouco.