En Casa Ataulfo se saborea la Semana Grande

Pocos planes se antojan más seductores que disfrutar del Día Grande de Gijón en el establecimiento de más solera de su hostelería. La Semana Grande se saborea en Casa Ataulfo. Allí, donde prima la calidad y el mimo al producto, se degustan pescados y mariscos frescos, del Cantábrico, "como tienen que ser".

Bugres, langostas, cigalas, almejas, navajas... la variedad es una de las señas de identidad de Ataulfo. Lo mismo sucede cuando se ojea la carta de pescados: el virrey, el besugo o el pixín son opciones habituales.

Sidra JR. / ­­­­­­­

Por otro lado, la temporada de bonito sigue su curso. En el popular restaurante se sirve en tacos, rodajas, rollo y también ventresca. Los "chipis" de potera son otra de las sugerencias para estas fechas. Indispensable.

Para celebrar el Día de Begoña, la sidra nunca puede faltar. En Ataulfo se escancia como manda la tradición. Tanto JR de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP maridan perfectamente con todos aquellos pescados y mariscos que se sirven en Ataulfo. Perfectas para la ocasión.