La Cofradía "Su Excelencia, la Fabada" llega a los 55 miembros en la Feria

La recientemente consolidada Cofradía gastronómica "Su Excelencia La Fabada" se estrenó en la Feria Internacional de Muestras de Asturias haciendo acto de presencia en el stand del Ayuntamiento de Langreo (en la imagen). Muchos de sus cofrades no quisieron perderse la primera aparición de su agrupación en el recinto Luis Adaro, después de que se presentasen oficialmente a la sociedad en diciembre de 2025 en el salón de actos de la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro.

La asociación, que sumó un integrante poco antes de comenzar el acto, tiene ya 55 cofrades. Su principal misión, como dijo su presidente Alberto Hortal, es "poner en el mapa gastronómico a La Felguera, las Jornadas y a Langreo". Hortal quiere aprovechar la gran movilidad que tiene el grupo para viajar a otros eventos de su misma índole, para que la gente que es de fuera deje de responder "¿Dónde queda eso?" cada vez que dicen ser de Felguera.

El presidente de la cofradía ya tenía experiencia previa en un cargo semejante ya que, como él mismo dijo, “llevaba siendo 18 años presidente de la Cofradía del Oricio de de Gijón”. Con su saber gastronómico, se juntó con otros siete “grandes comedores de fabes” en octubre de 2025, para dar forma a lo que hoy en día ya congrega a más de 50 personas bajo una misma asociación. El sueño de Hortal es que lleguen “en un año a 100 personas, sería una cifra espectacular”, algo que no descarta, viendo el rápido crecimiento que están teniendo.

Este año, con razón de las Jornadas de su "Excelencia La Fabada", la Cofradía celebrará el 12 de diciembre su primer capítulo, nombre que se le da al aniversario en el ámbito gastronómico. Aprovechando la presencia de muchas otras cofradías de toda España, se nombrará al primer cofrade de mérito de la asociación, la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro, así como también dos cofrades de honor. Alberto Hortal dijo que ambos “van a mover el mundo de la prensa y de la televisión”.