Un concejal de Gijón narra su experiencia en el terremoto de Granada: "La cama empezó a dar botes como la de la niña de El Exorcista"

Fue un susto tremendo pero, afortunadamente, solo eso: un susto. El terremoto que esta madrugada sacudió Granada tuvo su eco en Gijón. O mejor dicho, un protagonista involutario nacido en Gijón. Se trató del concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, el popular Guzmán Pendás, a quien el seísmo pilló en plenas vacaciones. Se encontraba, cuenta el propio Pendás, en un hotel de la ciudad andaluza junto a su pareja cuando, pasados pocos minutos de la una, sucedió todo. "Estaba viendo la tele y mi pareja estaba al lado, dormida. Fue algo brutal. La cama empezó a dar botes. No te lo puedo describir, hay que vivirlo", explicó Pendás sobre lo sucedido.

El terremoto de Granada dejó desperfectos en la ciudad, pero afortunadamente se saldó sin víctimas ni tampoco heridos. La escala fue de magnitud cinco y el epicentro estuvo en la localidad de Alhendín, un municipio a unos once kilómetros de la capital. Guzmán Pendás se encontraba en Granada un poco de casualidad. Explica el edil que ayer voló desde Asturias a la ciudad nazarí para hacer noche antes de poner rumbo a su destino final, Málaga, donde estará hasta el martes de vacaciones. "Ya al llegar, por la tarde, sentimos varios temblores. Estaba recostado, durmiendo, y me desperté un poco sobresaltado", contó. "Nos explicaron que en Granada no es que estén acostumbrados a estas cosas, pero suele ser más habitual que en otros sitios", añadió.

La cosa se puso peor por la noche. "No me había dormido. Estaba viendo la tele en la habitación del hotel. Mi pareja sí estaba dormida cuando a la una y cuatro minutos la cama empieza a dar botes como si fuera la cama de la niña de El Exorcista", aseveró el edil. "Los armarios empezaron a temblar, el ruido es inolvidable, como retumba el techo, las paredes... fue brutal. Duró unos seis segundos, pero son seis segundos en los que no sabes qué es lo que va a pasar", añadió.

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Guzmán Pendás / Pablo Solares

El edil comentó que bajó a la calle. "Luego vino un poco de descontrol. Gente por los pasillos, niños llorando, gente que salía a la calle sin ropa, sin la parte de arriba, había un poco de desconcierto", comentó. "Grabé un vídeo desde la tercera planta del hotel... se había caído una pequeña cornisa a la calle, pero revisaron el hotel y no tenía daños. Así que al final nos dijeron que lo más seguro era estar dentro", agregó Pendás.