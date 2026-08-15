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Emulsa moviliza 173 trabajadores para limpiar Gijón tras la noche de Fuegos y el sábado festivo de Begoña

El dispositivo especial reforzará durante la madrugada y la jornada festiva las playas, los paseos, las zonas de ocio y los espacios donde se celebrarán los Fuegos y el Restallón

La recogida de residuos de Emulsa tras la noche de San Juan 2025.

La recogida de residuos de Emulsa tras la noche de San Juan 2025.

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Demi Taneva

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Emulsa reforzará este fin de semana el dispositivo habitual de limpieza y gestión de residuos con 173 trabajadores con motivo de la noche de los Fuegos y la celebración del sábado festivo de Begoña. El operativo prestará especial atención a las playas, los paseos, las zonas de ocio nocturno y los entornos en los que se desarrollarán los principales actos.

El refuerzo comenzará a partir de la una de la madrugada del viernes 14 al sábado 15, con ocho operarios destinados especialmente a las zonas de San Lorenzo y el Paseo del Muro, así como a los puntos de Poniente que registren una mayor afluencia.

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Refuerzo durante la jornada

En el turno de mañana del sábado, de 6 a 13 horas, trabajarán 74 personas de Higiene Urbana y 18 del Servicio de Jardines, que se encargarán también de las zonas verdes del Cerro y de los parques de la ciudad. Para la tarde del sábado está previsto un dispositivo de 23 trabajadores.

El Servicio de Recogida de Residuos mantendrá además su dispositivo ordinario, formado por 50 trabajadores, aunque con ligeros refuerzos y modificaciones puntuales. Durante la noche estarán operativos alrededor de 30 efectivos de RSU, mientras que otros 20 trabajadores prestarán servicio durante la mañana del sábado.

Más de dos toneladas de residuos

Según las estimaciones de Emulsa a partir de los datos de años anteriores, durante la noche de los Fuegos podrían recogerse alrededor de 2.500 kilos de residuos. La limpieza nocturna concentraría aproximadamente 550 kilos en San Lorenzo, 1.450 en Poniente, 300 en Cimadevilla y 200 en la zona del Marqués.

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Estas cantidades son estimaciones y no incluyen los residuos recogidos de las papeleras ni los trabajos realizados a partir de las 6 horas, dentro del horario convencional, que se incorporarán posteriormente a las pesadas del servicio de recogida de residuos.

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