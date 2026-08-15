El fotógrafo mexicano Emilio Menéndez hace fusión del toreo con el arte plástico en la plaza de El Bibio

La Plaza de Toros de El Bibio acoge hasta el próximo martes 18 de agosto la exposición foto-pictórica “15 años de Toros, Pasión y Arte” , del fotógrafo y artista mexicano Emilio Méndez. La muestra reúne parte del trabajo que ha realizado durante los últimos 15 años en las principales ferias taurinas de España, México y Francia, y combina fotografía con obras de arte abstracto y collage.

Méndez explicó que la exposición forma parte de una gira que comenzó en la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid, y que ha pasado por otras plazas como Burgos antes de llegar a Gijón. Una ciudad con la que mantiene una relación especial desde hace más de una década. "Desde 2010 no he fallado estar aquí en cada feria y le tengo un cariño muy especial", aseguró. Entre las obras pueden encontrarse imágenes de algunos de los toreros que forman parte de la Feria de Begoña y de otras grandes figuras del toreo.

Para el artista, reunir estos 15 años de trayectoria supone un motivo de orgullo. "He podido estar en unos 150 o 200 festejos taurinos al año", señaló Méndez, que destacó el recorrido realizado por las plazas y ferias de ambos lados del Atlántico. "Como mexicano, pero también como taurino, poder plasmar todo este trabajo y mostrar un poquito de lo que he podido hacer es un orgullo", afirmó.

Su llegada a la fotografía taurina estuvo marcada por una experiencia previa como novillero. "Yo quise ser torero y tuve mis inicios de novillero", contó. Sin embargo, terminó encontrando en la cámara otra forma de acercarse al mundo del toro. Comenzó con un equipo básico y aprendió de manera autodidacta, observando también el trabajo de otros fotógrafos hasta conseguir reconocimiento internacional. Quince años después, Méndez asegura que cada plaza continúa enseñándole algo nuevo. "Cada una de ellas tiene su personalidad, su gente, sus formas", explicó. Los viajes también le han permitido conocer a personas con las que comparte una misma afición. "El mundo del toro al final nos une por la pasión", confesó emocionado.

La exposición muestra además su faceta como artista plástico, en la que transforma fotografías en composiciones abstractas. El proceso comienza con la impresión de una parte de una imagen y continúa con recortes, pintura y diferentes elementos. "Decidí hacer una fusión entre mis fotos y el arte plástico", explicó. Su intención es que cada composición vaya más allá de la fotografía y "tenga una historia".

Entre las obras que pueden verse en El Bibio hay imágenes a las que guarda un significado especial, como una corrida celebrada en memoria de Víctor Barrio, en la que aparecen figuras como Morante de la Puebla, José Tomás, Padilla, El Juli, Talavante y Manzanares. También destaca sus fotografías del mexicano Rodolfo Rodríguez, El Pana, uno de los toreros a los que más ha seguido durante su trayectoria.

Con esta muestra, el fotógrafo busca devolver a quienes han formado parte de su recorrido una parte de lo recibido. "Lo que busco es una forma de agradecer a la afición, a las empresas, a la gente, a los toreros y a los ganaderos", y resumió su propósito en una idea: "Mi bandera para defender mi pasión es la fiesta brava". Para Méndez, el arte se convierte así en otra vía para acercar la tauromaquia al público y mostrar los distintos matices que, según afirma, puede ofrecer.