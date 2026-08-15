Los Fuegos deslumbran a Gijón con su ritmo, colorido y su magia: "La traca final ha sido impresionante"

La pirotecnia volvió a hacer las delicias de Gijón con figuras sorprendentes y una traca final apoteósica. La Noche de los Fuegos dio la bienvenida al 15 de agosto convirtiendo los alrededores de la playa de San Lorenzo y del puerto deportivo en una inmensa sala de cine y el Cerro de Santa Catalina como el gran escenario hacia el que se dirigían todas las miradas de gijoneses y visitantes. Nadie quiso perderse un espectáculo que reunió más material pirotécnico que nunca, 1.685 kilos, y que encendió el cielo durante 22 minutos y lo hizo estallar con más de 20.000 explosiones. "Son los mejores que recuerdo, sobre todo por la traca final", comentaba Laura Castaño, una vecina que acumula varias décadas sin perderse ningunos Fuegos de Gijón.

La noche mágica de los Fuegos. / Marcos León

El cielo encapotado y la lluvia que había generado cierta inquietud por la tarde no supusieron impedimento para los miles de personas que se echaron al paseo del Muro y otras zonas que también lucieron abarrotadas, como los Jardines de la Reina o la playa de Poniente.

Al acercarse el reloj a las doce, la intensidad de las conversaciones y el ruido empezó a decaer para que todo el protagonismo pasaran a tenerlo el horizonte y el cielo, como ya ocurrió el pasado martes cuando se vivió la noche más corta de la historia a causa del eclipse. En el Cerro de Santa Catalina, el único punto de tiro tras descartarse la posibilidad de lanzar material pirotécnico desde el mar por motivos de seguridad, ya estaba todo listo en los 150 metros de amplitud habilitados.

El espectáculo pirotécnico más grande a nivel regional, organizado por cuarto año consecutivo por Pirotecnia Zaragozana, arrancó de forma puntual y con una intensidad que fue «in crescendo» mientras iluminaba con los rostros de los presentes. En diferentes zonas del Muro, como el entorno del Náutico, costaba encontrar un hueco. Diez y cinco minutos antes del comienzo, unos voladores de aviso sirvieron como la última llamada para vivir 22 minutos que estuvieron repletos de luz, ritmo y emoción. Las primeras de las 40 secuencias de pirotecnia y los más de 80 efectos no tardaron en despertar las primeras sonrisas.

Intervención de Bomberos

A medida que pasaban los minutos, la falta de brisa y un fuego que se generó en un matorral del Cerro de San Lorenzo no ayudaban a que el humo se despejara y que los efectos a gran escala se disfrutaran a la perfección desde muchos de los puntos de la bahía gijonesa. No obstante, el espectáculo se pudo seguir sin dificultad desde prácticamente todos los puntos de la bahía -desde el Muro sí hubo momentos de visión baja por el humo- y los Bomberos extinguieron el fuego en el Cerro.

En la parte central del espectáculo hubo mosaicos, palmeras, corazones, anillos, flores, hojas de colores e incluso fantasmas. Esas y el resto de las figuras tomaron gran parte de la vista aérea, jugando tanto con los niveles de altura y anchura como con la limpieza visual que ofrece el espacio aéreo frente a la costa de la ciudad.

Más allá de la variedad de las secuencias y efectos, otro de los apartados que la firma zaragozana había preparado con mimo para la cita gijonesa era la incorporación de un nuevo efecto sonoro, un "silbato afónico" que llamó la atención de pequeños y mayores. También gustó la variedad de colores del show, con 35 tonalidades y con especial protagonismo para el rojo.

Lo mejor estaba por llegar. La recta final del show fue tomada por una traca que se extendió durante dos minutos en los que se lanzaron 2.000 artificios. Como broche de oro, los últimos ocho segundos fueron un tremendo estruendo con cientos de explosiones. "Ha sido una verdadera pasada", comentaban las familias que se encontraban junto a Las Letronas.

En esa zona estuvieron, entre otros, los bilbaínos Olga González y Aitor Calzada, que vivieron su primera experiencia en la Noche de los Fuegos gijonesa. "Nos han gustado mucho. La traca ha sido impresionante y lo peor fue el humo que se llegó a formar, pero en general nos han parecido muy buenos", afirmaron.

De acuerdo con sus palabras se pronunciaron gijoneses como Manuel Andújar y su hijo Martín, de 11 años, que siguieron el espectáculo desde el Muro. "Es una noche muy especial. Cada año se reinventan bastante con las figuras y el ambiente que se genera aquí es precoso. Como gijoneses, es una gozada ver así de animada la ciudad", remarcó Andújar.

En total, desde el Cerro de Santa Catalina se lanzaron 1.685 kilos de masa pirotécnica en 1.594 órdenes de disparo que fueron controladas mediante tecnología digital por los profesionales de Pirotecnia Zaragozana. Además de los diez técnicos de esta firma ya consolidada en la noche más especial del verano gijonés, de la seguridad también se encargaron responsables de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

Asimismo, agentes de la Guardia Civil revisaron por la mañana que todo estuviera en orden para un disfrute seguro. Al término del espectáculo, los asistentes respondieron con una ovación general y con la sensación de haber disfrutado de una noche mágica en la que los Fuegos eclipsaron a cientos de miles de personas.