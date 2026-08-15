Misa taurina en El Bibio por los aficionados y el futuro de la tauromaquia en Gijón

Para respetar las labores de adecuación del ruedo -muchas horas de trabajo detrás para dejar la arena como una alfombra después de la corrida de rejones- los feligreses montaron su altar en la puerta principal de El Bibio, con la Santina y flores variadas, para disfrutar un año más de la tradicional misa de Begoña y escuchar las "palabras breves para iluminar esta jornada" pronunciadas por el párroco de La Asunción, Andrés Fernández. "En Gijón celebramos a la virgen de Begoña, pero para la iglesia es la celebración del sí de una mujer que hace posible la historia de la salvación".

La celebración religiosa se llenó de aficionados, entre ellos Maritina Medio, presidenta de la Federación Taurina y de la Peña Miguel Ángel Perera, Ana Rodríguez, de la Peña José Tomás y Dioni Montero de la Peña Astur. El forista Jorge González-Palacios ejerció la representación municipal durante una homilía que sirvió para recordar a los aficionados y antiguos trabajadores de El Bibio ya fallecidos. "Estamos en un lugar de esperanza, para unos para que os den una gran faena; para otros, para que no haya problemas; y también para quienes buscan que todo esté perfecto, como está, gracias a los que colaboráis en este coso", pronunció el sacerdote.

La misa sirvió para poner en valor la "fraternidad" que se ve a la salida y la entrada de los festejos, con grupos y peñas que se reúnen cada día al término del festejo por los alrededores del coso de la carretera de Villaviciosa. "Es hacer comunidad, ciudadanía, vecindad", celebró Andrés Fernández.

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No faltaron las palabras de aliento para seguir “disfrutando” de la feria de Begoña. Destacó el religioso la labor del empresario, Carlos Zúñiga, por “su apuesta” por Gijón y también recordó la importancia de los gobiernos que ayudan a mantener la cita taurina del mes de agosto.