Sesenta sidras caseras compiten por convertirse en el mejor culín de Gijón del 2026
Habrá 12 finalistas que se medirán el sábado 22 en la Plaza Mayor tras tres jornadas de cata
La tradición de elaborar sidra en casa volverá a ocupar un espacio protagonista dentro de la Semana de la Sidra de Gijón. La Asociación de Sidra Casero de Xixón "El Culete Moyau" organiza el Concurso de Sidra Casero de Xixón 2026, una cita que busca reivindicar y mantener una "auténtica seña de identidad" de la cultura asturiana.
El concurso contará este año con 60 sidras caseras participantes, que competirán primero en una fase de semifinales antes de llegar a la gran final de la Plaza Mayor. La organización pretende que el certamen sirva también para acercar esta tradición tanto a los gijoneses como a quienes visitan la ciudad durante estas fechas.
La primera fase se celebrará los días 17, 18 y 21 de agosto, de 18.30 a 21 horas, en el local de la Asociación de Vecinos de La Magdalena de Ruedes. Durante las tres jornadas, un jurado especializado formado por cinco miembros catará las 60 elaboraciones y seleccionará las 12 sidras que pasarán a la final.
Las semifinales estarán abiertas al público y cada jornada finalizará con una pequeña espicha. Las doce sidras clasificadas se trasladarán a la Plaza Mayor de Gijón el sábado 22 de agosto, donde tendrá lugar la final y una degustación popular entre las 12 y las 15 horas.
Después del pregón y del primer culín, los asistentes que dispongan del vaso oficial de la Semana de la Sidra de Gijón 2026 podrán degustar las distintas elaboraciones finalistas y votar por la que consideren su favorita. De esta forma, el concurso combinará la valoración de un jurado experto con la elección del público.
Mientras los asistentes realizan la degustación, el jurado determinará cuál es la sidra ganadora del concurso. El acto estará presentado y amenizado por Laude Martínez y concluirá con la entrega de los correspondientes premios y diplomas.
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