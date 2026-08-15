Virgen de Begoña, Virgen de Contrueces, cuándo se dieron el testigo en las fiestas de Gijón
Antaño las fiestas de la ciudad fueron en honor a la patrona cuyo santuario está en la carretera del Obispo, hasta que cambió en 1844
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En este agosto de 2026 coinciden en días siguientes la festividad de la Virgen de Begoña, ―siempre el 15 de agosto, y la festividad de la Virgen de Contrueces que es siempre el domingo que sigue al día de Begoña. Este año ocurre en días consecutivos: Begoña hoy sábado día 15 y Contrueces mañana domingo 16. Eso pasó en el año 2015, hace once años, y hasta dentro de otros once años –hasta el 2037– no pasará de nuevo esa cercanía en las fechas.
Son las dos vírgenes de la Asunción. Primero las fiestas de la ciudad fueron en honor de virgen de Contrueces y desde 1844 lo son en honor de la de Begoña, y este año 2026 la de Contrueces se cuela en la Semana Grande gijonesa.
No hay polémica ninguna con el patrono de Gijón. Es San Pedro, desde el año 1630 por decisión del papa Urbano VIII.
Todo cambió en cuanto a las vírgenes en el año 1844. Hasta entonces la virgen de la ciudad era la de la Asunción de Contrueces el 15 de agosto, una festividad muy profusamente documentada entre otros por Melchor Gaspar de Jovellanos. Para Jovellanos, fallecido en el año 1811, la virgen de la ciudad era la de la Asunción en Contrueces y alrededor del santuario se celebraban, ya desde mucho antes de Jovellanos, las ferias y mercados.
Leemos en las Actas Municipales conservadas en el Archivo Municipal de Gijón del 4 de julio de 1844: «Teniendo presente la determinación tomada que el 15 de agosto de cada año se tenga una misa en la iglesia de Contrueces, por el Sacristán Mayor como acto de posesión del Ayuntamiento, pero teniendo también en consideración que en el día referido debe haber otra solemne en esta iglesia parroquial, se determinó que la de Contrueces se diga en el domingo siguiente al dicho día 15».
Así fue desde el año 1844 y desde entonces la histórica virgen de la ciudad quedó «relegada» por la virgen de Begoña con capilla en el paseo de ese nombre. Con una situación física, la de Begoña, mucho más cerca del núcleo urbano que la de Contrueces.
Sí es cierto que en aquel año de 1844 Begoña era una elevación, un pequeño monte, sin ninguna edificación todavía salvo esa pequeña capilla –dice la tradición– levantada con el apoyo de pescadores vascos. De ahí lo de Begoña, que es la virgen patrona de Bilbao. Desde el punto de vista de las autoridades religiosas asturianas en Gijón solamente hay el patronazgo de San Pedro.
El retablo de Contrueces
La construcción del Santuario de Contrueces parece ser que comenzó durante el reinado de Alfonso III El Magno, último rey de la monarquía asturiana y que lo fue entre los años 866 y 910. Pero el conjunto fue destruido hacia el siglo XVI.
Lo que vemos hoy en la carretera del Obispo comenzó a levantarse en el año 1638. Espléndido dorado retablo con la Virgen de Contrueces presidiéndolo, coronada de plata con angelitos y a sus pies dos pequeñas cabezas: de los santos gemelos, y decapitados, Justo y Pastor.
A la derecha del espectador San Fernando (el rey Fernando III que fue canonizado en 1671) con una espada en la mano derecha y una esfera terrestre en la mano izquierda. No hay que olvidar que con motivo de San Fernando, cada 30 de mayo, había notables ferias en la zona. Al igual que por San Miguel el 29 de septiembre. No casualmente ambas ferias eran antes y después de las tareas agrícolas.
A la izquierda del espectador se encuentra San Joaquín el padre de la Virgen. Arriba un enorme Santiago Matamoros espada en mano. Arte barroco en el retablo con influencias churriguerescas y mucho oro americano debió de invertirse en el doramiento que se conserva.n
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