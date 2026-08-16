La Universidad Europea recibe la licencia para construir su campus en Gijón

Avance relevante en la implantación de la primera Universidad privada en Gijón. La concejalía de Urbanismo ya ha otorgado licencia de obras a la Universidad Europea para la construcción de su campus en Gijón. Lo levantará en una parcela de la Pecuaria que compró hace unos meses al propio Ayuntamiento y en el que levantará el primer edificio de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico. El objetivo de la institución académica privada es alcanzar los 2.000 alumnos cuando el centro esté a pleno rendimiento. El primer curso en el que espera tener actividad es el 2027-2028, con unos 200 alumnos de Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia. El segundo año ampliará la oferta académica.

Con la licencia de obras, esta universidad privada puede comenzar "de forma inmediata" la construcción de su campus gijonés, en los plazos que manejaba el Ayuntamiento. Desde el Consistorio se ha destacado la agilidad de la administración municipal en despachar los trámites para posibilitar el inicio de las obras. "Cuando iniciamos el proceso para asegurar la llegada de esta institución académica, el Ayuntamiento prometió agilidad administrativa. Hoy volvemos a cumplir con nuestra palabra", resaltó la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón en referencia a la concesión de la licencia de obras.

La regidora municipal resalta que "con la concesión a la Universidad Europea de la licencia de obra para que den inicio a la construcción del campus en la Pecuaria, Gijón da un paso en firme hacia un futuro transformador y manda un mensaje contundente del compromiso de esta administración con el crecimiento de la ciudad". La Universidad Europea llega a Gijón con un proyecto de 35 millones de euros que se ejecutará por fases y que generará más de 300 puestos de trabajo.

La concesión de la licencia de obras se produce menos de tres meses después de que el Ayuntamiento y el centro educativo privado formalizaran –el pasado 25 de mayo, con la firma de la escritura– la compraventa de la parcela de 10.045 metros cuadrados en la que se asentará el campus de esta universidad en Gijón, con un nuevo edificio. Una compraventa la de esos terrenos que ascendió a 3.267.000 euros.

El campus gijonés de la Universidad Europea estará integrado en lo que se denomina la Milla del Conocimiento; el ecosistema que forman el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, sus ampliaciones pasadas y la futura en la Pecuaria; los centros de enseñanza superior de la Universidad de Oviedo en su campus gijonés y el Hospital Universitario de Cabueñes. En ese espacio también se encuentra la sede de la UNED en Asturias.

La implantación de este centro privado de enseñanza superior también ha obtenido ya los parabienes de la administración autonómica. El Principado autorizó el pasado mes de abril, tras un largo proceso burocrático, la adscripción del Centro Universitario Europeo de Asturias a la Universidad Europea de Madrid. Desde entonces comenzó a correr el plazo teórico de dos años del que dispone la institución académica para solicitar la autorización de actividades y la implantación en la región de titulaciones oficiales. Un plazo que la Universidad Europea no va a apurar, toda vez que cuenta con iniciar la actividad académica en su futuro campus gijonés en el curso 2027-2028. El trámite ante la administración autonómica se complicó más de lo previsto tras un cambio en la normativa estatal, lo que llevó a la Universidad Europea a plantear inicialmente su proyecto como un centro adscrito de Madrid, mientras prepara un plan para crear un campus autónomo.

El primer campus privado gijonés, adscrito a la sede madrileña de la Universidad Europea, estará muy vinculado a las Ciencias de la Salud. Además de Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia con las que empezará en su primer curso, en el segundo curso ya ofrecerá Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia. La institución académica aspira a retener en Gijón a estudiantes asturianos que ahora tienen que desplazarse fuera de Asturias para formarse, y también aspira a atraer alumnos de otras regiones españolas y también extranjeros.

La Universidad Europea ya ha contactado con centros sanitarios privados o concertados, como son el Hospital de Jove, el Hospital de Cruz Roja y los sanatorios de Covadonga y Begoña, para que formen a sus alumnos. El asunto ya está avanzado en el caso del Hospital de Jove, que ya está gestionando ante las consejerías de Salud y de Ciencia, Industria y Empleo su conversión a hospital universitario, para poder formar a los alumnos de la Universidad Europea, tal y como ya informó este periódico.

La concesión de la licencia de obras es el último capítulo en la implantación en la Milla del Conocimiento de la Universidad Europea, cuyos primeros contactos con el Ayuntamiento de Gijón se remontan a julio de 2023, cuando la institución académica buscaba un lugar para establecerse en el norte de España. Dos meses después, tras visitar Gijón, los responsables de la Universidad Europea ya confirmaron su interés por establecerse en La Pecuaria.

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En junio de 2024, la Alcaldesa les envió una carta reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Gijón con el proyecto y en septiembre de ese año el Ayuntamiento licitó los terrenos en los que se va a implantar esta universidad privada. En febrero de 2025 el Ayuntamiento de Gijón inició las obras de urbanización del Parque Científico y Tecnológico, que se inauguró en abril de 2026. n