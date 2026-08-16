Félix Baragaño Suárez, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, entidad organizadora de la Feria de Muestras que hoy llega a su fin: "La FIDMA creció en actos institucionales; es algo social abierto a todo el mundo"

El empresario Félix Baragaño Suárez preside la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, Langreo y Carreño, que cada año organiza –en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón– la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). La cita pone hoy el broche a su 69 edición con la previsión de volver a superar, un año más, su récord de visitantes sobrepasando el listón de los 748.884 del año pasado.

¿Influye el crecimiento de la oferta turística en el aumento de afluencia a la Feria año a año?

Sin duda. Cada vez vemos más visitantes de fuera, incluso más visitantes extranjeros. No cabe duda de que Asturias tiene un potencial turístico enorme. Quizás haya todavía excesiva concentración en verano, pero también es lógico. No tengo ninguna duda de que una parte del crecimiento de las cifras se debe al auge del turismo.

¿Hasta que punto la Feria contribuye a atraer turistas?

Diría que también. Están las distintas promociones que hacemos de la Feria en Castilla y León, por ejemplo. Hay gente de fuera, me consta, que incluso viene a comprar coches a la Feria. Es sorprendente. Sin duda también desde la Feria ponemos nuestro granito de arena y contribuimos a atraer turismo.

¿Qué balance hace de esta Feria?

Estamos muy contentos. Los expositores están contentos y en visitantes hemos tenido un pequeño incremento respecto al año pasado. Lo que más ha crecido es la cantidad de actos institucionales. Incluso tuvimos una visita institucional de Izquierda Unida, algo que nunca había ocurrido, y que me llena de satisfacción porque estoy encantado de que todo el mundo se sienta parte y quiera participar; que no vean esto como algo ajeno, de empresarios, de comerciantes. No, no. Esto es social, aquí están las puertas abiertas a todos. Luego, la gran novedad de este año ha sido la incorporación de Caja Rural de Asturias con su nuevo pabellón. Todo el mundo lo ha identificado como la mayor novedad de la Feria de Muestras no sólo de este año, sino de los últimos años; que hagan un pabellón de esa importancia, con la inversión que han hecho y organizando actos propios todos los días.

La actividad en la Feria podría interpretarse como un cierto termómetro de la economía. ¿Qué conclusiones saca?

La Feria tiene un atractivo importante. Los expositores hacen el mayor esfuerzo para captar clientela y yo, cada vez que camino y veo los precios de los coches, digo, ¡madre mía!, es que estos tienen una capacidad de atracción tremenda cuando ves los descuentos tan importantes que están haciendo en la Feria. ¿Quiere esto decir que la economía ha tenido un gran desarrollo? Parcialmente, porque en realidad todos sabemos que ahora mismo, lamentablemente, Asturias siempre está unas décimas por debajo de lo que son las medias nacionales.

Prosiga.

Evidentemente si solo pones la vista en la Feria de Muestras, pues quizás hasta puedes tener una interpretación equivocada de la situación de la economía, porque la Feria tiene una vitalidad tremenda, ves mucho movimiento, mucha actividad, pero es una foto solo parcial. Entonces, si solamente nos fijáramos en esto, podríamos decir que la economía está disparada pero luego, cuando ya ves realmente las ratios y el resto de índices, pues ves que vamos mejorando, pero que todavía hay muchas cosas en las que es posible mejorar, para poder estar siempre no unas décimas por debajo de lo que es la media nacional, sino unas décimas por encima.

Usted tiende al optimismo, pero no se lo noto especialmente ahora mismo.

En líneas generales hay muchas cosas que van bien, razonablemente bien, pero hay toda otra serie de cosas que no acaban de concretarse. Hay muchos proyectos relacionados con el cambio del paradigma eléctrico, de pasar a los sistemas descarbonizados. Todo eso es un proceso que va mucho más lento de lo que yo pensaba. Hace unos años hablábamos del boom del hidrógeno, y ahora parece que el hidrógeno se está diluyendo; estamos yendo a soluciones menos ambiciosas. También tenemos una sociedad que se asusta con los cambios, cuando al final, hoy en día los temas industriales tienen un garantismo técnico-jurídico impresionante, muy superior al que había hace años.

¿A qué se refiere?

A que, ahora mismo, nos asustamos por los parques de baterías, porque estén en el polígono industrial de Lloreda a 175 metros de viviendas, por ejemplo. Yo pienso que hay que eliminar todo temor, porque si lamentablemente hubiera un accidente, a pesar de las medidas de seguridad, esa distancia es un espacio de seguridad impresionante. Es una cuestión al final de costumbre; todos estamos acostumbrados a convivir, por ejemplo, con las gasolineras, con surtidores metidos en la misma ciudad, y como llevamos tiempo con ello, no le damos importancia, cuando tiene más peligro una gasolinera que un parque de baterías. Hay que exigir las mayores medidas técnicas de protección, pero no podemos cerrarnos a unos avances que son necesarios para las energías renovables. Sobre todo desde el mundo político –y también desde el mundo empresarial– tenemos que ser muy didácticos para que desde la sociedad se pierda miedo a este tipo de cosas.

¿Qué caso cree que le están haciendo los políticos?

Yo creo que de alguna manera sí desde el mundo político se van mentalizando de que es necesario dar estos pasos.

El Ayuntamiento de Gijón ha anunciado que bloquea las licencias para parques de baterías.

Yo entiendo que eso está ligado a que todavía había cierta indefinición de cuál sería la ordenanza que regularía estas instalaciones. Entendemos que quizás, por prudencia, se ha tomado esta medida. Una vez que estas ordenanzas o reglamentos queden perfectamente claros y definidos, entendemos que a partir de ese momento el Ayuntamiento de Gijón será como el resto, o sea, simplemente exigirá que se cumpla la normativa con el garantismo adecuado, y servirá para desbloquear la situación.

La implantación de parques de baterías no es la única actividad que causa recelos entre vecinos.

Otro elemento, incluso más que el eléctrico, es el mundo de la minería de los nuevos materiales de tierras raras y minas de oro. Todos apostamos porque Europa tenga la mayor autonomía posible para poder tener las materias primas para desarrollar todos los nuevos productos tecnológicos, entre ellos las baterías. Si los geólogos nos dicen que Asturias potencialmente tiene una capacidad de desarrollo de todo de lo que es la minería, de todos estos nuevos metales tan necesarios para las nuevas industrias y las nuevas tecnologías, pues hay que buscar la manera para que en esos concejos donde puedan aparecer esa minería, traiga riqueza para ese territorio y sostenibilidad. Con la garantía para que esas explotaciones, una vez que acaben, haya una restauración absoluta de la naturaleza. Hoy en día las explotaciones mineras tienen que dar unos avales y unas garantías en la administración enormes, con lo que también debemos de abrir las puertas, porque eso genera riqueza en los territorios y facilita la autonomía europea.

¿El anillo eléctrico será suficiente para solventar los problemas de energía en Asturias?

No. Tenemos que seguir sustituyendo por renovables la energía que antes generábamos por centrales térmicas de carbón. Hay un gran potencial de desarrollo de las renovables y entre ellos, por ejemplo, la eólica marino. Desde nuestra perspectiva empresarial creemos que habría que dar los pasos para favorecerlo, escuchando a todos los sectores, por supuesto al mundo de la pesca, y buscar soluciones que puedan ser razonables y aceptables por todos. Tiene que haber equilibrio entre la sostenibilidad, y preservar nuestro paraíso natural, pero eso tiene que ser compatible con que pueda seguir un desarrollo industrial.

El Musel está teniendo un año con una importante caída de tráficos. ¿Ve algún riesgo?

No. El Puerto funciona bien. Tiene ahora un periodo de adaptación porque era eminentemente granelero y, cada vez, se tiene que ir transformando hacia un puerto en el cual sigan creciendo el resto de actividades. La realidad es que todas esas actividades año a año están subiendo, a veces incluso con incrementos de dos dígitos: el tráfico de contenedores, el tráfico de mercancía general, los proyectos industriales. Lo que pasa es que cuando lo valoras a la antigua toneladona, pues claro, aquello eran millones de toneladas y todo este tráfico pues va incrementándose de manera importante, pero todavía no ha sido capaz de sustituir al anterior. Probablemente no volvamos a recuperar aquellos millones de toneladas, pero igualmente el Puerto va a ser perfectamente sostenible porque son tráficos de mayor valor añadido. Y todo esto va a ir potenciándose y aumentando en cuanto la Zalia siga cogiendo protagonismo y en cuanto los proyectos previstos en el Puerto se vayan poniendo en marcha.

¿Cree que cuajarán todos los grandes proyectos industriales previstos?

Hasta que no estén ejecutados y funcionando, los promotores siempre podrían cambiar de decisión. Por todo lo que escucho, los dos proyectos más grandes que son el de la concentración de minerales para el tema de baterías que se va a desarrollar en la ampliación del Puerto y el de obleas para paneles fotovoltaicos en la Zalia, da la sensación de que tanto uno como otro son proyectos muy sólidos. Me consta que están trabajando y cuando pregunto en el Musel, continuamente me dicen, que están haciendo el proyecto de detalle y continuamente les están haciendo consultas relacionadas con instalaciones. Eso me genera cierta tranquilidad porque si están trabajando en los proyectos, entiendo que tienen bastantes posibilidades de que salgan adelante.

¿Qué opina sobre las declaraciones de zonas de mercado residencial tensionado, en torno a las que hay discrepancias políticas?

Lo que hay que buscar es que la vivienda turística tenga una regulación adecuada y que no choque contra la vivienda que necesitamos tanto los gijoneses, como la gente que recibimos. Creo que las zonas tensionadas no son la solución. Creo que la solución es favorecer que se genere más viviendas eliminando burocracia, agilizando licencias y si hace falta cambiando el planeamiento urbanístico. Y favorecer la protección de los propietarios. En Asturias no hay grandes tenedores. Hay que favorecer el garantismo jurídico de los propietarios para que tengan capacidad de poder actuar sobre su vivienda sin miedo a ocupaciones o impagos. El apoyo social es importante. Si hay familias en riesgo de exclusión, es lógico tratar de ayudarlas, pero esa responsabilidad no se le puede derivar al propietario de una vivienda.

Habla de cambios en el planeamiento urbanístico. ¿Por ejemplo?

En Gijón, cuando se entra en la Rotonda del Caballo, a la derecha se ve que se está construyendo una gran superficie. ¿Gijón necesita más grandes superficies? Creo que estamos más que sobrados. A mí me hubiera parecido sensato que esa área que se dedica a servicios, que en un momento dado pudiera haber habido un planteamiento de reconducir ese área para construir vivienda. Y el primer proyecto que se planteó para la Ería del Piles me parecía muy sensato que hubieran abierto la puerta a una posible modificación para permitir que parte de la edificabilidad se destinara a viviendas.

Hay inversiones pendientes en el recinto ferial.

Estamos permanentemente trabajando con el Consorcio para poner en marcha las distintas actuaciones pendientes. Las dos primeras actuaciones tienen que ver con la climatización del Palacio de Congresos y del Pabellón Central y con la modernización de la instalación eléctrica. Es previsible que a muy corto plazo, antes de final de año, ya se puedan sacar a concurso y adjudicarse en primavera. La obra de la instalación eléctrica luego va a llevar varios años porque uno de los condicionantes en los pliegos es que se haga sin afectar a la actividad en el recinto. Es mucho más fácil la climatización, que ya estará para el próximo verano.

Cree que verá finalmente el nuevo acceso a la Feria por Hermanos Castro, antes de que acabe el mandato político.

Bueno, yo voy a insistir para que los partidos lo pongan en sus programas electorales para el próximo mandato porque creo que en este ya es imposible. Todos sabemos que la parte más envejecida del recinto ferial es el entorno más próximo a Hermanos Castro, y esta nueva actuación nos serviría para potenciar y modernizar todo ese entorno, además de dar un nuevo acceso y poder realizar distintos actos en paralelo con su acceso independiente.

Continúe.

Creemos que eso va a ser muy bueno para la ciudad. Incluso va a mejorar sustancialmente el parque Hermanos Castro, porque precisamente la zona por donde va a ir este acceso, es una zona que ahora es un fondo de saco y pasaría a tener acceso a la carretera del Piles a Somió y eso haría que el propio parque fuera más utilizado y se le sacara mucho más provecho. Sin duda sería una ventaja para la ciudad, al facilitar la circulación del tráfico.

¿Cómo tiene que navegar un empresario en tiempos de bastante incertidumbre como los actuales, en especial por el contexto geopolítico?

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Siempre les digo a todos que lo que hay que transformar es la preocupación por la ocupación. Me explico. Los cambios geopolíticos, energéticos y las lamentables guerras nos afectan a todas las empresas. Al final, creo que cada uno en nuestro ámbito de actuación, lo que tenemos es que centrarnos en nuestro trabajo, en nuestra actividad, innovando producto, intentando ofrecer nuevos servicios al mercado, eficiencia y buscando adoptar las medidas que hagan a cada empresa más competitiva. Y luego, en paralelo, pues no cabe duda de que tienes que vivir con ciertas incertidumbres, pero bueno, yo creo que cada vez más es una situación que se va a mantener y todos tenemos que estar dispuestos a convivir con ciertos niveles de incertidumbre.