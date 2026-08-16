Gijón cierra una Semana Grande "que deja al verano como el mejor del Norte"

Aunque aún resta una jornada del paseo Gastro y un par de lidia en el coso taurino de El Bibio, Gijón puso ayer con el Restallón y la Danza Prima en el paseo del Muro el broche de oro a una Semana Grande que volvió a dejar riadas de gente en las calles, hoteles, conciertos y eventos. Una realidad que no se sustenta solo en datos cualitativos sino también cuantitativos porque la ocupación de los hoteles superó el 90 por ciento casi todos los días en que duraron las fiestas, es decir, desde el día 7. Esas sensaciones y datos hacen hablar al gobierno local de una Semanona "espléndida", que confirma al verano gijonés como "el mejor del norte de España", en palabras del portavoz del gobierno local y concejal de Festejos, el forista Jesús Martínez Salvador.

Aunque en el desarrollo de las fiestas, al menos a nivel político, sí que hubo ciertas críticas desde los partidos de la oposición, en términos generales en lo que sí se pusieron de acuerdo los políticos locales fue en la espectacularidad de la Noche de los Fuegos. Y es que si el PSOE pidió potenciar eventos, Vox criticó la falta de aparcamiento e incluso Izquierda Unida puso sobre la mesa el debate sobre la identidad propia que tiene que tener la Semana Grande, en lo que tuvo que ver con el espectáculo pirotécnico la opinión fue unánime a derecha e izquierda. "Son un auténtico símbolo de nuestras fiestas", afirmó por ejemplo, el concejal del PSOE, Antonio del Corro.

Volviendo al gobierno local, las valoraciones en la rama forista las hizo Martínez Salvador. "La Semana Grande ha sido espléndida de principio a fin", contó. "Desde el pregón –a cargo del periodista Antón Meana– hasta los Fuegos se ha visto una ciudad echada a la calle, muy viva y con ilusión desbordante gracias a los conciertos y actividades para todos los públicos", resumió. "Ha sido una Semana Grande que respeta la tradición y en la que las innovaciones fueron un éxito a la hora de dinamizar y sumar atractivo", agregó.

Carlos Abad y Laura Martín, ayer cerca de la Escalera Cero. / N. M.

El concejal de Festejos se centró también en los conciertos. "Los escenarios de la plaza Mayor y Poniente han vuelto a tener una acogida extraordinaria y han estado a rebosar", afirmó. "El Paseo Gastro también ha vuelto a tener una acogida extraordinaria tanto en Begoña como en su nueva ubicación en los Jardines de la Reina y los Fuegos han sido el mejor colofón con un espectáculo pirotécnico brillante, limpio, vertiginoso, muy disfrutable y con la duración exacta para dejar poso en los espectadores que una noche así merece", finalizó.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Turismo, la popular Ángela Pumariega, también se mostró satisfecha con el desarrollo de la Semana Grande. "Aún no hay datos definitivos, pero por las cifras que manejamos la ocupación será muy similar a la del año pasado, por encima del 90 por ciento, mientras que el rendimiento por ocupación experimentará un incremento muy destacado, de más de cuarenta euros, por encima de 2025", analizó la popular sobre unos datos, estos últimos, que se explican también por la incidencia del eclipse del 12 de agosto.

"Gijón está demostrando ser una ciudad viva, con una oferta cultural, turística y festiva ideal para el disfrute de los gijoneses y visitantes", finalizó Pumariega, que puso en valor los Fuegos. "Han sido un año más el punto culminante de unas fiestas que se consolidan como referente de la vida social y de la industria turística de nuestra ciudad", finalizó la vicealcaldesa.

En cuanto a la oposición, satisfacción también por la noche de los Fuegos. Antonio del Corro, concejal del PSOE, los aplaudió. "Gijón volvió a llenarse para disfrutar de un espectáculo, que por su calidad y respuesta ciudadana, demuestra la importancia de cuidar y potenciar aquellos acontecimientos que forman parte de nuestra identidad y que, además, proyectan la mejor imagen de ciudad de la ciudad hacia quienes nos visitan", aseveró.

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, también se mostró conforme con lo vivido la noche del viernes. "Siguen siendo uno de los grandes acontecimientos del verano y el espectáculo respondió con creces a las expectativas", comentó. Eso sí, la concejala verbalizó algunas críticas. "Gijón en Semana Grande es garantía de éxito ya se hagan las cosas bien o mal por parte de los organizadores. Las fiestas han sido un éxito a pesar de lo irrelevante del paseo Gastro, los conciertos en el Centro que han molestado a los vecinos o las enormes dificultades de aparcamiento", contó.

Por la izquierda, Ramón Bofill, Adriana Bofill, María del Puerto González y Alejandro Bofill, ayer en Rodríguez San Pedro. / N. M.

Javier Suárez Llana, portavoz municipal de Izquierda Unida, también aplaudió los Fuegos. "Volvieron a ser espectaculares, como ya lo fueron el año pasado", afirmó. Para Suárez Llana, eso sí, hay aspectos a mejorar. "El resto de la Semana Grande necesita cambios", argumentó. "Las fiestas grandes de Xixón no pueden quedar reducidas a los conciertos en Poniente y la plaza Mayor, ni mucho menos a las dos terrazonas instaladas en Begoña y los Jardines de la Reina", desarrolló. "La programación de Semana Grande no se distingue en nada de la del resto del verano, no tiene identidad propia", finalizó.

Para finalizar, la portavoz y concejala de Podemos, Olaya Suárez, rechazó hacer declaraciones acerca de los Fuegos y de la Semana Grande. Únicamente afirmó que esta se vio empañada "a nivel institucional" por "los chanchullos de Divertia y sus responsables", en referencia al relevo del concejal no adscrito, Oliver Suárez, como presidente de la empresa por los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo.

Mientras, a pie de calle la Noche de los Fuegos dejó buen sabor de boca entre los cientos de miles de personas que siguieron el espectáculo. Este sábado, la valoración del show se colaba en muchas de las conversaciones de los gijoneses y turistas que volvieron a llenar las calles y plazas para despedir la Semana Grande por todo lo alto.

La gijonesa Dulce Cases Quidiello, vecina del Polígono de 70 años, optó por seguir los Fuegos desde la playa de Poniente, su lugar de confianza para esta cita tan esperada y señalada. "Siguieron la línea del año pasado. Eché algunos detalles nuevos respecto a los de 2025 y lo mejor, sin lugar a dudas, fue la traca final", comentó Cases, que agregó que "en Poniente se pudo seguir todo el espectáculo a la perfección".

Entre los visitantes también se repetían principalmente las valoraciones positivas. Los palentinos Carlos Abad y Laura Martín, que nunca habían vivido la Noche de los Fuegos de Gijón, comentaron que "nos gustaron mucho". "Lo vimos en el Muro de San Lorenzo y nos pareció una gran experiencia. Verlos con el mar de fondo era algo nuevo para nosotros y eso fue lo que más nos gustó, además del gran ambiente que había", aseveró.

Noticias relacionadas

Un resumen similar hicieron Ramón Bofill, María del Puerto González y sus hijos, Alejandro y Adriana. Esta familia llegada desde Plasencia, en Extremadura, apuntó que "la traca final fue impresionante y, la variedad de las figuras, también". "Hacía tiempo que no veíamos fuegos artificiales y mereció la pena", completaron estos turistas.