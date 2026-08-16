Gijón dice adiós a una Feria de Muestras "exitosa": la cita se despide con un nuevo récord de 751.412 visitantes y 230 actos

La Feria Internacional de Muestras de Asturias finalizó este domingo su 69.ª edición con un nuevo récord de visitantes, que alcanzaron los 751.412, y de actos institucionales, que este año llegaron a un total de 230. Con motivo de la última jornada de esta cita consolidada en el verano de la región, el recinto ferial Luis Adaro recibió un aluvión de gijoneses y visitantes que destacaron que "la Feria ha sido muy completa y ha contado con atractivos para todas las edades".

Después de 16 días de incesante actividad, la Feria de Muestras echó la persiana este domingo con una satisfacción compartida entre organizadores, instituciones, expositores y visitantes. Desde la Cámara de Comercio de Gijón subrayaron que "esta edición se ha caracterizado por la presencia de la historia de Asturias como hilo conductor en varios de sus espacios institucionales", como los del Principado, el Ayuntamiento de Gijón, el Sabadell Herrero o LA NUEVA ESPAÑA, cuyo estand estaba centrado en el coleccionable "Asturias en la Edad Moderna".

Otro de los elementos novedosos de esta Feria de Muestras fue la inauguración de los pabellones de Caja Rural de Asturias y Hunosa, así como la remodelación del de Sabadell Herrero. Asimismo, hubo numerosos actos y citas que giraron en torno al gran acontecimiento natural del verano, el eclipse, y otros temas como la sostenibilidad.

"Ha habido mucho público todos los días"

Finalmente, la Feria logró un nuevo récord de visitantes, con 751.412 personas, una afluencia que supera a las 748.884 de la pasada edición. "Son datos que avalan que sea considerado el mayor acontecimiento económico y comercial del año al servicio de todos los asturianos y una referencia para todas aquellas personas que visitan el Principado", celebró el director de la Feria, que subrayó que "esta edición consolida a la Feria como un gran centro de negocios, en el que, además de las ventas directas, se producen encuentros y contactos de carácter empresarial, que posteriormente se transforman en proyectos". Además, ensalzaron que "los datos ponen en valor el excelente trabajo de los expositores, que son los grandes protagonistas".

Quienes también dijeron adiós con un buen sabor de boca a la Feria de Muestras fueron los visitantes que se dieron cita en el recinto gijonés en la última jornada. Alberto Mayo y José García terminaron comprando sábanas, gafas de sol y material de cocina. "Hay bastantes ofertas al ser el último día. Está bastante bien lo que ofrecen. Venir aquí es un clásico de toda la vida", comentaron.

De acuerdo con esas palabras se mostraron Alberto y María Rodríguez, que cenaron unos bocadillos de calamares junto a sus hijas, Cecilia y Marina. "Pasar por la Feria es algo imprescindible. Es uno de los planes que nunca fallan en verano y está bien porque hay planes para niños y mayores", argumentaron. A escasos metros, el ovetense Manuel López también disfrutaba de su bocata. "No fallamos ningún año", reconoció.

Los responsables de las empresas que han participado en la Feria de Muestras, por su parte, aseguraron que "ha sido una edición en la que prácticamente todos los días ha habido mucho público, salvo la tarde del eclipse", tal y como resaltaron Ángela Calleja y Yeray Muñiz, de Portachiavi 3D, firma especializada en impresión en tres dimensiones.

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Con esas buenas sensaciones dijeron este domingo Gijón y Asturias "hasta el próximo año" a la Feria de Muestras. "Nos gusta saber que esta tradición sigue adelante y tenemos claro que nuestros hijos seguirán viniendo aquí cuando tengan a los suyos", remarcaron Marcos González y Vanessa Jiménez, quienes salieron de las instalaciones del recinto ferial con sus hijos, Valeria y Marcos, y cargados de compras, detalles y regalos de las empresas que un año más han triunfado en la Feria.