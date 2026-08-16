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La peña "El Fandi" premia la "valentía y determinación" de Carmen Moriyón al recuperar la feria taurina de Gijón: "Devolvió la vida a El Bibio"

"No fue nada extraordinario lo que hicimos, porque había una historia y una afición detrás", subraya la regidora al recoger la lámpara Minera

La entrega del premio de la peña "El Fandi" a Carmen Moriyón en Gijón, en imágenes.

La entrega del premio de la peña "El Fandi" a Carmen Moriyón en Gijón, en imágenes.

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Así fue el acto que acogió el Club de Regatas. / Mario Canteli

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Nico Martínez

La peña taurina David Fandila “El Fandi” entregó este domingo su lámpara Minera a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, por su "valentía y determinación" a la hora de defender la tauromaquia y, en especial, la feria de Begoña.

La peña "El Fandi" acostumbraba a entregar este galardón a la mejor ganadería de cada año. Sin embargo, esta vez optaron por hacer una excepción y poner en valor el compromiso de la regidora con la defensa de la feria taurina de la ciudad.

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La cita tuvo lugar al mediodía en el Real Club Astur de Regatas. El exconcejal Manuel Pecharromán, miembro de la peña, fue el encargado de glosar la figura de Moriyón. Pecharromán subrayó que la regidora "cumplió su palabra" y "cambió la historia" tras su regreso a la Alcaldía en 2023. "Devolviste la vida a El Bibio. Sin la Alcaldesa no sería posible", pronunció Pecharromán entre loas por la defensa de la libertad llevada a cabo por Moriyón.

Por su parte, el presidente de la peña, Francisco Orejas, tuvo también palabras cariñosas para Moriyón al entregarle la lámpara Minera. "Que jamás vuelva a apagarse la luz en El Bibio", instó a la alcaldesa.

La última en intervenir fue Carmen Moriyón. La regidora enlazó sus palabras recordando que ningún logro es definitivo. "El apoyo a la fiesta no fue una decisión de la Alcaldesa, fue un acto de respeto a nuestra historia y nuestra memoria", resaltó Moriyón, que agregó que "nadie tiene el derecho a arrebatárnosla". "No fue nada extraordinario lo que hicimos, porque había una historia y una afición detrás", aseveró la Alcaldesa.

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Más allá de su decisión de recuperar la Feria de Begoña, Moriyón puso en valor la figura del empresario taurino de El Bibio, Carlos Zúñiga, el responsable de Circuitos Taurinos. "También hubo un empresario que arriesgó", puntualizó la regidora, quien aprovechó para comentar que "ahora da gusto ver tantos jóvenes en la peña y también en la plaza". "Hicimos lo que teníamos que hacer”, zanjó Moriyón tras recoger la lámpara Minera.

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