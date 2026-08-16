Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero
El episodio generó sorpresa entre muchos de los paseantes y los agentes terminaron resolviendo la situación
N. M. R.
Momentos de tensión en el paseo del Muro de San Lorenzo. Agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir en la tarde de este sábado a raíz de una situación rocambolesca que se originó al orinar un perro sobre unas faldas de un puesto de ropa.
El responsable del puesto, al ver que el perro estaba orinando sobre las faldas, le recriminó al dueño del animal lo ocurrido, pidiéndole explicaciones y llegando a proferir insultos. El tono de las quejas del tendero comenzó a elevarse, cada vez eran más los paseantes a los que les llamaban la atención los gritos y, finalmente, una familiar del dueño del perro llamó a la Policía para que solventaran la situación.
Tanto el responsable del puesto como el dueño del perro, al llegar los agentes, explicaron lo ocurrido y los policías trataron de calmar los ánimos. Por su parte, el tendero remarcó que "el perro no estaba atado" cuando ocurrieron los hechos. Finalmente, con la ayuda de la Policía Nacional, ambas partes alcanzaron un acuerdo y el dueño del perro pagó una cantidad económica por los daños causados en las prendas del puesto.
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