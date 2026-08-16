El santuario de Contrueces se pone guapo para su día grande: "Queda más vistoso"

Con una fachada recientemente renovada que luce un blanco impoluto y un interior repleto de detalles. Entre ellos predominan las flores blancas y hasta cinco lotes de comida donada por negocios de la zona que serán sorteados este domingo. Así se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Contrueces, donde a las doce del mediodía dará comienzo la celebración de una jornada que contará con misa solemne, procesión, actuación del grupo folclórico "El Xolgoriu" y rifa. "Es un día que vivimos con mucha emoción y en el que recordamos a aquellos que ya no nos acompañan", afirmaron ayer los devotos que un año más se han encargado de engalanar el templo para que luzca a la perfección en su día grande.

La misa y la procesión por el exterior del templo supondrán el broche final a dos semanas intensas de trabajo para quienes colaboran en la preparación de esta celebración. Tanto ellos como otros residentes se desplazaron ayer en el santuario para celebrar la última novena previa al día grande. La cita contó con una misa oficiada por el párroco Arturo Muiño, capellán de este santuario regentado por los claretianos. Después llegó el turno del Coro Asturiano de Gijón La Calzada, que ofreció un concierto muy aplaudido.

Al término de la novena, vecinos como Ana María Rodríguez volvieron a revisar que al templo no le faltara ningún detalle de cara a este domingo. "Estamos bastante contentos con cómo ha quedado. Hace unas dos semanas, cuando repintaron la fachada, empezamos a venir para limpiar todo", indicó Rodríguez, que agregó que "el día antes del inicio de la novena colocamos las flores". "Aunque la mayoría son rosas blancas, también hay margaritas, lirios, claveles y gladiolos", apuntó esta vecina, al tiempo que señalaba al altar y al retablo, dos de los puntos con mayor carga de decorado.

Delante del altar ya esperaba también rodeada de flores la réplica de la Virgen con la que este domingo esperan poder procesionar si la lluvia lo permite. "Ojalá el tiempo ayude para que venga el mayor número de personas", expresó María Rosa Tomás, otra de las vecinas implicadas en los preparativos.

Después de once años, la festividad de la Virgen de Contrueces llega tan solo una jornada después que la de Begoña, ya que siempre se celebra a la que fue patrona de la ciudad hasta 1944 el domingo posterior al día de Begoña. Más allá de esta curiosidad, la cita también contará con otros momentos novedosos como el homenaje a Arturo Muiño y Luis Manuel Suárez, quienes cumplen sus respectivas bodas de oro y de plata sacerdotales. "Ser reconocido aquí, en este santuario tan especial para mí, va a ser algo especial", reconoció Muiño, antes de poner el foco en que "este es un lugar privilegiado que ahora ha quedado más vistoso desde que se repintó la fachada".

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La cita de este domingo también servirá para que muchos asistentes recuerden a algunos de sus familiares ya fallecidos. "Venir aquí a mí me sirve para conectar con mi madre. Ella era muy devota y esta es mi manera de homenajearla", remarcó Celia F. Oliveros, quien ahora colabora año tras año con los preparativos de una celebración que oficiará Juan Carlos Rodríguez y que volverá a llenar de emoción este domingo el templo histórico de Contrueces.