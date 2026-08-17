Contrueces se rinde a su Virgen, el santuario se llena de vecinos para celebrar el día grande de sus fiestas patronales

El Santuario de Nuestra Señora de Contrueces se quedó pequeño ayer durante el día grande de sus fiestas patronales. Las gaitas y bailes tradicionales, como La Pumariega, acompañaron la misa solemne y la posterior procesión de la Virgen.

María Sánchez Cueto, de la comisión de fiestas, destacó que "para la gente estar aquí es tradición" y que trabajan para "mantener esta tradición viva". Alberto Gutiérrez recordó que la Virgen "es la auténtica patrona de Gijón" y defendió que la celebración es "más que un acto religioso, ya que representa historia y memoria de Contrueces".

Los recuerdos familiares estuvieron también presentes. Blanca Gutiérrez Suárez contó que acude por su madre y porque "hace 48 años me casé aquí y me trae muchos recuerdos". Alejandra Vargados definió Contrueces como "recuerdos de infancia, de gente que ya no está y que era importante para nosotros".

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Aunque los vecinos recuerdan mayor afluencia antiguamente, Celia Fernández Oliveros asegura que "ver gente joven da esperanza". Para María José Alboreia, del grupo folclórico El Xolgoriu, la Virgen es "la representación de todas las madres y la figura de la madre por excelencia".