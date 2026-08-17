Crónicas gijonesas: Salas de recreo y toros

En el año 1861 el Ministerio de la Gobernación envió una orden a todos los gobiernos de las provincias para realizar un censo de locales de diversión, casinos y cafés. En Asturias el Gobernador remitió esa orden a cada alcalde y vemos, en el caso de Gijón, que esa relación se manda completada en el año 1868 siete años más tarde sin que sepamos si hubo otras relaciones enviadas anteriores y si se llegaron a mandar anualmente. Lo cierto es que tenemos esa estadística del Gijón del año 1868, y todo ello figura en el expediente 66 del año 1861 depositado en el Archivo Municipal de Gijón.

Vemos que la ciudad en ese 1868 no tenía plaza de toros, no la tuvo hasta veinte años más tarde; y que tenía un circo ecuestre que era el Circo Pelayo que situaríamos, no casualmente, donde empieza la actual calle Pelayo. Los Campos Elíseos no se inaugurarían hasta agosto de 1876. En aquel 1868 había dos cafés y treinta y dos tabernas. Frontones ninguno porque el primero, el frontón Vista Alegre en la zona de la actual calle Tineo en Laviada, data del año 1893. El único teatro era el Jovellanos (1853) en la calle de Jovellanos.

A esa petición que firmaba en Oviedo, el 18 de noviembre de 1861, Toribio Rubio Campo, se le contestó desde el Ayuntamiento de Gijón en 1868:

"Tertulias públicas, cafés, establecimientos de billar y tabernas existentes en Gijón en 1868. Tertulias públicas: ninguna. Cafés: dos (con siete mozos, 38 mesas, 152 asientos y 5 mesas de billar). Tabernas: treinta y dos (con 96 mesas y 354 asientos).

Teatros, sociedades de recreo, plazas de toros, circos y juegos de pelota existentes en Gijón en 1868. Teatros: uno (número de localidades 276. Número de representaciones: 30 dramáticas, ninguna de ópera y 20 de zarzuela). Sociedades de recreo: cuatro (dramática una, de música una, de baile ninguna y de otras clases tres). Plazas de toros: ninguna. Circos ecuestres uno (con 20 funciones) y gallísticos ninguno. Juegos de pelota: ninguno".

Sin embargo durante los años 1861 y 1862 sí que hubo una plaza de toros (de madera y provisional) en Gijón. La plaza estaba en lo que se llamaba "monte del mercado de cerdos". Hoy la situaríamos, aproximadamente, en la esquina de San Bernardo con la calle Dindurra que era en aquellos años una zona bien alejada del centro y por ello lugar donde se ubicaba el mercado de cerdos. Como vemos en estas "Normas", los toros llegaban a la plaza tras correr un encierro desde Ceares a la seis de la mañana y los matadores, según el cartel que se incluye en el expediente 34 del año 1861, fueron, en el año 1862, Antonio Sánchez "El Tato" y Ángel López "Regatero"..

"NORMAS PARA LAS CORRIDAS DE TOROS. En los días 15,16 y 17 del corriente [agosto del año 1862] tendrán lugar, si el tiempo lo permite, tres corridas de toros y para que el público que a ellas concurra pueda disfrutar seguridad y desahogo, además de las precauciones y disposiciones gubernativas que en tales casos son indispensables, se observarán las reglas siguientes.

Artículo 1º. El día de cada corrida, a las seis de la mañana, se verificará en encierro hasta cuya hora nadie transitará por la carretera de Ceares, que es por donde viene el ganado, advirtiendo a los padres, tutores y cuidadores de niños impidan a los suyos respectivos pasasen por las inmediaciones de la plaza a fin de evitar desgracias caso que alguna res se separe de las demás.

Artículo 2º. A la hora que se fije la entrada en el cartel se abrirán las puertas de la plaza, y el público que vaya a los tendidos penetrará en ella próximamente por una de las puertas bajas y cuyo número coincida con el de su billete; y las de palco o balconcillo entrarán por una de las escaleras exteriores del sol o sombra según indiquen sus localidades. [...].

Artículo 8º. Terminada la función, cada persona saldrá por su respectiva puerta de su localidad, prohibiéndose saltar las barandillas de los palcos a fin de buscar salida por las galerías exteriores. El aglomeramiento de personas en sitios estrechos produce confusiones, embaraza el paso y dificulta la salida; igualmente se prohíbe bajar a la plaza hasta que esté enganchado el último toro.

Artículo 9º. Los aguadores y demás vendedores no ocuparán asiento alguno de la plaza durante la lidia; retirándose a los tránsitos, galería o entradas, y para ofrecer su industria estarán competentemente autorizados. [...].

Artículo 12º. Ninguna persona debe considerarse autorizada para ofender a otro, trastornar el orden compatible con estas funciones ni menos ocupar asiento que no le corresponda.

Artículo 13º. La Guardia Municipal y demás dependientes de servicio harán cumplir las anteriores disposiciones y, caso de infracción, darán parte inmediatamente a la Autoridad a fin de aplicar el gradual correctivo, según la gravedad de la falta.

Artículo 14º. El Sr. Teniente de Alcalde, D. José María Rato, será el encargado, por delegación mía, de la presidencia y dirección de estas funciones; se le obedecerá y respetará como si fuese el mismo Alcalde. Gijón, 11 de agosto de 1862. El Alcalde. José Álvarez Jove".

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