El festival "Rincones y Recovecos" llega a La Laboral con 23 espectáculos y actividades en el centro de la ciudad

La novena edición de "Rincones y Recovecos, el Festival de Artes Escénicas en Espacio Singular" arrancará el jueves 17 de septiembre a las 19.00 horas. El evento contará con 23 espectáculos y actividades de teatro, música, danza, títeres, objetos y circo, con una gran variedad de propuestas enfocadas para todas las edades, y se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de septiembre en Laboral Ciudad de la Cultura y en el centro de Gijón.

Las diferentes actividades utilizarán maneras menos convencionales de acercar las artes escénicas al público. En La Laboral, se desarrollarán en 16 zonas, como la Caja Escénica, la Sala de Pinturas, la Iglesia, distintos patios o la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias (ESAD). La edición comenzará, como el año pasado, en la Museo de la Ciudadela "Celestino Solar", en pleno centro de la ciudad, con el espectáculo gratuito "Uco. Un paisano diferente", del cántabro Nando Caneca.

El festival contará con grandes estrenos, como "Marceline", una coproducción de "Producciones Kinser y Teatro del Cuervo", o "Las olvidadas", de "Mondomeraki". Y entre las propuestas asturianas figurarán "El atrapacuentos", de "Mar Rojo Producciones"; "Sueña soñando a soñar", de "Mago Martín"; "Mímesis", de "Zig Zag Danza"; "Del chigre al auditorio", de "Brassica Trío"; "Luna", de "Luz de Gas Teatro"; "Hebras. La caja de la memoria", de "Teatro del Cuervo y Pájaros Pintados"; "El chigre menguante", de "Saltantes Teatro"; "Como en casa con María Moliner", de "Lady Cabal Producciones"; "El rock familiar", de "Los Anti-Pop"; y "Kanpai", de "Teatro del Cuervo", que será la encargada de cerrar el festival el sábado por la noche.

También contarán con un amplio itinerario de carácter familiar, con “Bromas dulces como la miel”, de “Producciones Kinser”; “¡Que viene el lobo!”, de “Mondomeraki”; “¡Qué buen día!”, de “Maite Guevara”; “Conservando memoria”, de “El Patio Teatro”; y “La sencillez de mirar luciérnagas”, de “Babirusa Danza”. La presentación del festival fue realizada ayer en la Laboral por Pablo León, director general de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias; Jesús Martínez Salvador, presidente de Divertia y concejal de Festejos; Montserrat López Moro, concejala de Cultura de Gijón; y Sergio Gayol, coordinador de “Rincones y Recovecos”. Gayol no pudo contener su entusiasmo ante la salida adelante del festival en la que es su novena edición, y no pudo destacar una obra de entre todas las que habrá, declarando que “en este festival todo son platos fuertes”.

El festejo colaborará un año más con el festival “Escenario Insólito” de La Rioja, a través de Recovecos Insólitos. En esta propuesta, el público podrá hacer de jurado, eligiendo una obra para representar a Asturias en la próxima edición de “Escenario Insólito”. “Marianne, naturaleza en un lienzo”, de “Soy semilla”; “Piel de mujer”, de “Mario Le Bihan”; y “Glimpse”, de “Silvia Bango”, serán las opciones para elegir. La entrada para los espectadores será de 5 euros, que ascenderá a 10 euros para aquellos que quieran participar de manera activa en la votación. Y desde tierras riojanas llegará “¿Bene?”, de “Mon Teatro”, que ganó la edición de 2026 de “Escenario Insólito”.

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El programa contará con la instalación gratuita “Juegos Tradicionales”, de la mano de la compañía asturiana “Vuelta y Media”, que acercará a los asistentes a los juegos tradicionales y antiguos durante las jornadas del viernes y el sábado. Las entradas podrán adquirirse en la recepción de Laboral Ciudad de la Cultura y a través de su página web, así como también en el Centro de Información Turística del Principado de Asturias en Oviedo a partir del viernes 21 de agosto. El precio de estas será variado, pero Gayol destacó en su intervención que estará “entre los 4 euros y los 15”.