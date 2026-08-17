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Gijón celebra el 50 aniversario de "Dancing Queen" con un multitudinario flashmob en San Lorenzo

El «flashmob» en Gijón unió el medio siglo del éxito de ABBA con el 68 cumpleaños de Madonna, su gran protagonista

Flash Mob "Dancing Queen"

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Flash Mob "Dancing Queen" / Marcos León

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Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Gijón se convirtió este domingo en una gran pista de baile al aire libre. Más de un centenar de bailarines de la formación Claqué Asturias protagonizaron en el paseo del Muro un "flashmob" multitudinario para celebrar el 50 aniversario de "Dancing Queen", uno de los grandes éxitos de la banda sueca ABBA.

La actuación comenzó a las 13.00 horas y formó parte de la programación de Gijón para este verano Los participantes interpretaron una coreografía preparada especialmente para conmemorar el medio siglo de una canción que se convirtió en uno de los temas más reconocibles de ABBA.

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El homenaje, sin embargo, tuvo una segunda protagonista. Una vez finalizado el baile al ritmo de "Dancing Queen", sonó la voz de Madonna cantando el "Cumpleaños feliz", antes de que los bailarines interpretaran una canción de su último álbum, "Confessions on the Dance Floor II". La elección de la artista estadounidense no fue casual: este domingo, 16 de agosto, Madonna cumplió 68 años.

La iniciativa unió así dos efemérides musicales en una misma jornada y estableció además un vínculo entre ABBA y la conocida como "Reina del Pop". A lo largo de su carrera, Madonna ha recurrido al repertorio del grupo sueco. Entre esas conexiones figura "Hung Up", uno de sus mayores éxitos, construido a partir de un ‘sample’ de "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)".

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El "flashmob", anunciado como el primero de carácter multitudinario de estas características en Asturias, llevó al paseo marítimo gijonés una coreografía con más de cien participantes, en una cita concebida tanto como celebración de la música de ABBA como homenaje a Madonna.

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