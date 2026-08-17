Gijón clausura una Semana Grande "intensa" y de "muy buena calidad": "Fue prestoso"

Con un gran sabor de boca y con la sensación de haber compartido calles, plazas y terrazas "con más gente que nunca". Así se despidieron ayer los gijoneses de una Semana Grande que tuvo su broche de oro en los mercados y casetas que aprovecharon el tirón del domingo. Las terrazas también lucieron abarrotadas de vecinos de la ciudad y visitantes, de los cuales muchos empezaban a hacer las maletas y otros apenas acababan de llegar con motivo del cambio de quincena. "La ciudad ha estado a tope y se ha notado más turismo extranjero, con muchos franceses y alemanes", coincidían paseantes y comerciantes.

Aunque el último fin de semana de la Semana Grande había sido intenso desde el principio, con la Feria de Begoña, la Noche de los Fuegos y un sábado marcado por la Danza Prima y el Restallón, fueron muchos los que demostraron este domingo que todavía quedaban fuerzas para vibrar con la "Semanona" hasta su punto y final.

Daniel Guerra y Trinidad Arenas, con la pequeña Itziar. / .

Uno de los apartados que se mantuvo con gran actividad ayer fue el Paseo Gastro ubicado estas fiestas locales en Begoña y en los Jardines de la Reina. "Aquí se ha estado perfectamente todos estos días. Hemos venido bastante y nos ha parecido que estaba muy bien organizado", señaló la gijonesa Patricia Roces, mientras disfrutaba de la hora del vermú junto a sus amigos Ángela Romero, Aitor Serrano y Sonia Gavilán. "La ciudad ha estado llena, a rebosar, antes incluso de que empezara la Semana Grande. Además, que no haya llovido ha venido muy bien", agregó Roces, que apuntó que "iniciativas como el Paseo Gastro son positivas porque ayudan a que cualquiera que venga sepa que estamos en plenas fiestas". "Estar aquí con el Puerto Deportivo frente a nosotros es muy prestoso", completó.

La plaza Mayor también se convirtió en un continuo entrar y salir de personas que buscaban llevarse experiencias y recuerdos del Mercado Artesano y Ecológico. "Estamos viendo a más gente en todos los sitios este año, tanto en las plazas como en los negocios", comentó Paco Verdú, uno de los residentes de la ciudad que ha intentado aprovechar al máximo la programación de los festejos, especialmente asistiendo a algunos conciertos. "Hay que reconocer que la Semana Grande ha sido intensa y de muy buena calidad", afirmó.

Gala Klymyshyn con Paco Verdú en la plaza Mayor. / ..

En esa misma línea se pronunciaron las hermanas gijonesas Henar María y Paloma Fernández Vilas. Henar, que reside desde hace años en Vigo, acude a su ciudad natal todos los veranos cuando llega la Semana Grande. "Son días fabulosos. El ambiente ha sido tremendo y hemos asistido a todo lo que nos ha dado tiempo. Además, el eclipse sirvió para darle otro empujón más a los festejos", puntualizó Fernández, al tiempo que su hermana definía a la Semana Grande como "una maravilla". "Ha habido planes para todos los públicos. Gijón en estas fechas es una pasada", aplaudió.

La cantidad de gente que había este domingo por las calles no pilló por sorpresa a turistas como los salmantinos Pilar Vázquez y Juanma Peralo ni a Vanessa Gil y Víctor Cerrato, llegados desde Palencia. "Siendo la Semana Grande sabíamos que esto iba a estar a tope. Nos ha parecido que la ciudad está bonita y muy bien ambientada", comentaron.

Montse Menéndez con su hija Deva Carreño, comprando en el puesto de Claudio Garigliano, en el Náutico. / .

Al igual que este grupo de amigos, la familia formada por Daniel Guerra, Trinidad Arenas y su hija de 4 años, Itziar, suelen viajar a Gijón al menos una vez al año. Esta vez coincidió con la Semana Grande. "Hemos estado en algún concierto de los de Poniente y nos ha encantado. Para ir a comer o cenar optamos por reservar con una semana de antelación, porque ya hemos aprendido de otras veces que hay que venir preparados porque las terrazas y las sidrerías están llenas", desarrolló Guerra.

En el Muro de San Lorenzo, a pesar de no haber un hormiguero de personas tan impresionante como los del viernes o el sábado, ayer fue una jornada de gran actividad. Los puestos de Arte Gijón, la feria de artesanía del Náutico que arrancó el 1 de agosto y terminó este domingo, recibieron a muchos clientes como Montse Menéndez y su hija de 9 años, Deva Carreño. "Nos ha gustado volver a vivir las fiestas de nuestra ciudad. No nos hemos perdido casi nada y, por suerte, había bastante variedad y se ha evitado la lluvia", indicó Menéndez, mientras observaba las creaciones del puesto regentado por Claudio Garigliano.

Este argentino que ya acumula dos décadas residiendo en Gijón definió a esta Semana Grande como una cita "exitosa y productiva" para los responsables de puestos como el suyo. "Ahora nos toca el Mercadín de la Sidra, así que va a ser un agosto completo. Tienen razón cuando dicen que este es el verano más activo del norte", culminó Garigliano, que destacó que "cada vez son más los que nos dicen que vienen buscando comer bien y dormir sin pasar excesivo calor".

Por la izquierda, Patricia Roces, Ángela Romero, Aitor Serrano y Sonia Gavilán, en una terraza del paseo Gastro.

A falta de los datos oficiales de ocupación, desde la patronal hostelera Otea avanzaron este domingo que "la Semana Grande ha sido parecida a la del año anterior, pero con el ‘extra’ de la jornada del eclipse". En ese sentido, el líder de Otea en Gijón, Ángel Lorenzo, expresó que el fenómeno astronómico supuso "que vinieran más turistas extranjeros no solo el día 12, sino también los anteriores".

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En cuanto a la ocupación de las terrazas de los negocios hosteleros, Lorenzo señaló que en algunas jornadas "ha influido negativamente la meteorología. Además, en cuanto al ocio nocturno, dejó claro que "los mejores resultados llegaron con la Noche de los Fuegos". En cambio, puntualizó que "durante el resto de las fiestas, las noches no han estado a la altura de una Semana Grande".