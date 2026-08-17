Lara Martínez, candidata a las primarias del PSOE de Gijón, afirma que seguirá en su puesto como viceconsejera de Turismo del Principado

La viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez, que va a concurrir a las elecciones primarias que se celebrarán en septiembre en el PSOE de Gijón de cara a configurar la candidatura municipal de 2027, tiene intención de a agotar la legislatura en su actual cargo. Así lo indicó ayer, en un acto oficial al que asistía en Avilés y donde fue interrogada por su participación en las primarias de su ciudad.

Su candidatura tiene el respaldo de la ejecutiva del PSOE de Gijón, circunstancia que ha generado las protestas abiertas de otros candidatos como Carmen Moreno o de posibles aspirantes como José Ramón Turero. Martínez solo quiso referirse ayer a que el proceso arrancará el próximo 4 de septiembre con la recogida de avales y que por el momento "nada más hay que decir". Salvo, eso sí, que su intención es agotar la legislatura como viceconsejera sin que nada lo turbe.

Tampoco ha querido avanzar si tiene previsto reunirse con la militancia con vistas a acercar posturas y se ha limitado a señalar que lo que afronta ahora es "el cierre de la Legislatura como viceconsejera de Turismo".

La exoncejala gijonesa y exgerente de Divertia ya ocupó el segundo puesto en la candidatura socialista al Ayuntamiento de Gijón que encabezó Luis Manuel Flórez 'Floro' en los comicios municipales de 2023. Recogió el acta de concejala y lo entregó apenas unas semanas después, contestando a la llamada para formar parte del equipo regional de Adrián Barbón.