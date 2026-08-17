¿Por qué le lanzaron un gallo a Roca Rey tras su triunfal faena en Gijón?

La arrolladora tarde de Roca Rey en Gijón, que además permitió de nuevo un gran entrada en los tendidos, tuvo momentos de mucho interés por la entrega del diestro peruano toda la tarde. Desató la locura en El Bibio en sus dos faenas, tanto en la de su primero, donde cortó dos orejas, como en el sexto, donde paseó un trofeo y perdió el otro con la espada.

El público salió satisfecho del coso y aclamó durante todo el festejo a Roca Rey. Especialmente durante las vueltas al ruedo que protagonizó. En una de ellas, en el primero de su lote, un aficionado de los tendidos de sol le lanzó un gallo vivo, una tradición en el toreo que se remonta muchos años atrás y que es habitual ver en las plazas de toros.

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Roca Rey agarró el "regalo" que le hicieron antes de entregarle el gallo a Fernando Sánchez, integrante de su cuadrilla. Ocurre con frecuencia este tipo de ofrendas a los toreros. Ocurrió el mes pasado en Santander o también en Las Ventas de Madrid. En El Bibio, fue la anécdota en la entregada tarde del diestro peruano.