Más de mil antitaurinos claman en El Bibio: "Vamos a cerrar la plaza"

Casi como si ya fuera un ritual más, las inmediaciones de la plaza de toros de El Bibio volvieron a llenarse ayer de antitaurinos para clamar contra la Feria de Begoña. Más de 1.000 personas acudieron al coso de la carretera de Villaviciosa tras haber partido de la plazuela de San Miguel en una marcha que atravesó la calle Marqués de Casa Valdés y que estuvo custodiada por más de 30 agentes de la Policía Nacional para evitar que, una vez se llegara a El Bibio, se produjera ningún enfrentamiento con los espectadores que entraban a la plaza.

La salida de la manifestación, en la plazuela.

La asociación "Asturies Antitaurina" organizó una protesta en la que hubo cánticos en contra de los toros. Algunos de ellos fueron: "Más bomberos y menos toreros" y "de Asturias a Sevilla ninguna banderilla". Otros llegaron a clamar que "iban a cerrar la plaza". Los ánimos, como suele suceder todos los años, se caldearon cuando se produjo la intersección entre los dos colectivos los anti y los taurinos al llegar a El Bibio. Ahí, ya sí, se produjeron insultos de todo tipo por parte de unos y de otros. Fernanda Blanco, integrante de la agrupación, condenó todas estas actitudes, dejando en claro que "en las normas pone que no entremos en provocaciones ni insultos". Medea López, presidenta de la asociación, quiso destacar la manifestación como "una de las más numerosas de España" en el ámbito antitaurino.

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Una mujer con un cartel de «Feminista», el toro que provocó el cierre de El Bibio. | MARIO CANTELI / .

Hubo otros, como Jesús Milano, que paseó por la zona, sin pertenecer a ninguno de los dos sectores. "Lo que hay que hacer es respetar a todo el mundo", declaró el paisano. Isabel Pérez, que le acompañaba, también mostró no estar de acuerdo con algunas peticiones de la manifestación, como el hecho de que pidan que no se otorgue dinero público al sector taurino. En cualquier caso y tras un recorrido que empezó a las cuatro y media y que se prolongó hasta más o menos las siete de la tarde, la manifestación terminó sin mayores incidentes, más allá de esas voces más altas unas que otras en una jornada que, como otras veces, fue de mucha reivindicación.