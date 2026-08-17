La reforma del colegio de Los Campos se encarece en 413.445 euros más, y llega a casi 7 millones de obra

El gobierno local llevará este martes a la Junta de Gobierno la aprobación de un gasto extra de 467.744,36 euros sin IVA que resultó necesario para la finalización de la obra del colegio Los Campos. El proyecto, que cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), partió en 2024 con un presupuesto base de 6.026.048,51 euros y se adjudicó a la empresa Copcisa por 5.728.964 euros.

En noviembre de 2025 ya se realizó un primer modificado de 970.191 euros y ahora resulta necesario sumar los 467.744 euros sin IVA a raíz del informe realizado por la dirección facultativa. Al no superar esa cantidad el límite legal del 10% sobre el presupuesto de adjudicación inicial, esta última variación no se considera una modificación del contrato, sino que se añade directamente a la certificación final de una obra para la que la Unión Europea ha aportado tres millones, al igual que para la reforma del colegio de Educación Especial de Castiello. En total se habrá invertido en el colegio más de 7 millones de euros.

Otra de las cuestiones que serán aprobadas por la Junta de Gobierno es la propuesta para incrementar de cara al próximo curso el gasto en la convocatoria de ayudas en el ámbito escolar. Se espera que sea aprobada la autorización de ese gasto para el ejercicio 2026 por un importe de 50.000 euros, elevando el gasto inicial autorizado de 945.000 euros a 995.000 euros. Esa cifra es el resultado de la suma entre las ayudas en el ámbito escolar -Enseñanza Primaria y Educación Especial-, de 810.000 euros, las ayudas al estudio, de 72.5000 euros, y las del material escolar para Educación Primaria, de 112.500 euros.

Más allá de esta propuesta, también se tratarán otros temas, como aprobar el lanzamiento de la convocatoria de dos plazas de Administrativo de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.

Por otro lado, en la Junta de Gobierno se espera que se confirme la aprobación del expediente de contratación para adjudicar el contrato mixto de distintos servicios informáticos por un importe de 537.530,12 euros. Asimismo, se debatirá acerca de la propuesta de concesión de una subvención de 63.660,54 euros a la empresa Life Asturias, en el marco del Programa de recualificación para la reconversión profesional mediante la colaboración público-privada 2026-2027.