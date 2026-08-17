La Universidad Europea comenzará en septiembre las obras de su campus de Gijón y reitera su "firme compromiso" con la ciudad y la región

Las obras de construcción del campus de la Universidad Europea en Gijón comenzarán en septiembre. Así lo ha transmitido la institución académica este lunes, poco después de que el Ayuntamiento concediera la licencia pertinente para esa fase del proyecto. "Lo valoramos muy positivamente; es un hito clave que nos permite continuar avanzando en plazo hacia su puesta en marcha", resalta la Europea en un comunicado. En el mismo, el grupo educativo apunta que "el desarrollo de la actuación sigue el calendario previsto, cumpliendo los compromisos adquiridos con las instituciones y con la sociedad asturiana".

La licencia de obra representa un paso relevante para la implantación de la universidad privada en la ciudad. El campus se ubicará en una parcela de la Pecuaria, lo que significará también el primer edificio en el marco de la ampliación del Parque Científico Tecnológico. "Supondrá una inversión superior a los 35 millones de euros y permitirá crear más de 350 empleos directos, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región", reivindican desde la Europea. En ese sentido, la institución indica que habrá "unas instalaciones innovadoras, sostenibles y diseñadas para ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje a los cerca de 2.000 estudiantes que esperamos acoger una vez completado el despliegue académico previsto".

La Europea arrancará su actividad, si todo transcurre con normalidad, en el curso 2027-2028. Medicina, Odontología, Farmacia y Psicología serán los primeros grados a impartir, con una ampliación de la oferta de cara al siguiente año. "Queremos agradecer la colaboración y el apoyo de las administraciones implicadas durante todo el proceso y reiterar nuestro firme compromiso con la ciudad de Gijón, el Principado de Asturias y con la formación de los profesionales que contribuirán al crecimiento y la competitividad de la Comunidad", ensalzan desde la Universidad. Al respecto también se había pronunciado la Alcaldesa, Carmen Moriyón. "Cuando iniciamos el proceso para asegurar la llegada de esta institución académica, el Ayuntamiento prometió agilidad administrativa; volvemos a cumplir con nuestra palabra", destacó la regidora.

Recreación del proyecto de la Universidad Europea para el campus de La Pecuaria. / LNE

El otorgamiento de la licencia constructiva llega unos meses después de que el Consistorio y la Universidad Europea formalizaran la compraventa de los más de 10.000 metros cuadrados en los que se asentará el campus para el futuro Centro Universitario Universidad Europea de Asturias. El Principado autorizó en abril la adscripción de este centro privado de enseñanza superior, dando inicio al periodo de dos años del que dispone la institución para solicitar la autorización de actividades. Eso sí, la idea no es exprimir ese plazo, ya que el objetivo es empezar en el curso 2027-2028, en un año.

La Universidad Europea busca tanto retener a jóvenes asturianos que tienen que desplazarse fuera de Asturias para estudiar como también atraer alumnos de otras regiones españolas y extranjeros. El grupo educativo ha contactado ya con centros sanitarios como el Hospital de Jove, el Hospital de Cruz Roja o los sanatorios de Begoña o Covadonga en aras de que allí se formen sus alumnos. El asunto ya está avanzado con el Hospital de Jove.

Fue en julio de 2023 cuando se produjeron los primeros contactos para explorar el desembarco de la Universidad Europea en Gijón. Los responsables de la institución académica ratificaron su interés por establecerse en La Pecuaria, en la Milla del Conocimiento, tras visitar la ciudad. Ahora, varios pasos administrativos después, el aterrizaje está más cerca. En apenas unas semanas las máquinas ya trabajarán sobre el terreno.