Las carabelas portuguesas se aferran a la costa de Gijón: la bandera roja vuelve a ondear en San Lorenzo

Peligro por carabelas portuguesas. La playa gijonesa de San Lorenzo ha izado este lunes la bandera roja en la zona de la Escalerona por la presencia de estas especies urticantes, mientras que en el centro ondea la amarilla. Más tranquilidad hay a la altura de la escalera 12, con bandera verde. La presencia de carabelas se ha vuelto habitual en las últimas semanas en el principal arenal de la ciudad, obligando al equipo de Salvamento a tomar medidas preventivas de cara a evitar picaduras.

No obstante, en determinadas jornadas sí se han producido picaduras. Hace unos días hubo varias y anteriormente un niño de once años fue trasladado al Hospital de Cabueñes tras entrar en contacto uno de los organismos con su brazo. En Poniente, por su parte, este lunes ondea la bandera amarilla en la zona oeste y en el centro.

El experimento para comprobar si las barreras contra la contaminación pueden frenar la llegada de carabelas portuguesas a las playas dio recientemente un nuevo paso cuando se colocó, en el dique de Sahones —colindante con el Bioparc Acuario— un cercado con 25 metros. El objetivo es valorar si estas barreras, u otras con una red sumergida, pueden contener a las carabelas portuguesas "sin que les genere estrés para que suelten sus tentáculos y, si los sueltan, ver si flotan o se hunden", por el riesgo que podrían suponer y que sería "un peligro mayor", añade Soto. Al margen del estrés del animal, también se contempla que la agitación del mar pueda provocar la rotura de tentáculos, por lo que a priori se cree que es más difícil que este tipo de barreras sean convenientes para playas abiertas, como San Lorenzo, pero podrían ser útiles en otras más tranquilas como Poniente y El Arbeyal.