Luto en Gijón por Félix Ruiz, el querido exprofesor del Corazón de María fallecido en la montaña de Cabrales: "Tenía mucha sensibilidad; dejó huella"

Luto en la comunidad del colegio Corazón de María de Gijón por el fallecimiento a los 54 años de su antiguo profesor Félix Ruiz Mahamud. Ruiz fue hallado ya inconsciente esta mañana en la montaña asturiana, en la majada de las Moñas, en el concejo de Cabrales. La médica-rescatadora del equipo de Bomberos de Asturias intentó reanimarlo durante una hora, pero solo pudo confirmar su defunción.

Profesor que ejerció en el Corazón de María desde 1997 a 2021, fue socio fundador del centro Ayalga —gabinete de psicología para personas con altas capacidades, especialmente en edad escolar—. En el centro educativo gijonés trabajó con grupos de diversificación y también impartió Religión o Filosofía. Colaboró además con el equipo de pastoral. "Tenía mucha sensibilidad y era muy implicado y creyente", subrayan sus conocidos, a los que aún les cuesta digerir la tragedia.

Ruiz Mahamud, que en los últimos años residía en Caravia, dejó el Corazón de María hace aproximadamente un lustro. En la última etapa compaginó sus labores docentes con el centro Ayalga, cuya principal sede se encuentra en Gijón. Junto a José Luis Pérez publicó un libro sobre altas capacidades: "A mí no me parece". "Tenía una gran sensibilidad con los chavales que más les costaba; era exigente en el día a día pero también tenía mano izquierda", ensalzó Aitor Castaño, director del Corazón de María, sobre Ruiz, que también fue alumno del colegio. "Dejó huella", reivindicó Castaño.

"Es un palo", confesó Simón Cortina, director general de los colegios claretianos del país y otrora director del Corazón de María. "Daba mucho por las familias y los alumnos", remarcó Cortina. Ruiz, licenciado en Psicología Clínica, era muy deportista y en su momento había jugado al balonmano.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.15 horas. En la llamada indicaban que, subiendo Peña Castilla, se habían encontrado un hombre tirado en el suelo inconsciente en la majada de las Moñas. Mientras el equipo de Bomberos de Asturias llegaba al lugar, una persona que se encontraba en la zona estuvo practicándole maniobras de RCP, que luego mantuvo la médico-rescatadora. La Guardia Civil se hizo cargo del levantamiento del cadáver.

Falta por determinar del todo las causas de un fallecimiento que ha sumido al Corazón de María en una profunda conmoción.