El contundente mensaje de Moriyón sobre la feria taurina: "En Gijón habrá toros mientras haya una afición que lo respalde"

El triunfo del novillero Sergio Rollón sirvió para poner el broche ayer de una intensa feria de Begoña en la que se han cortado hasta 17 de orejas y se ha abierto la Puerta Grande de El Bibio en cinco ocasiones. "Finaliza una nueva edición y lo hace con la satisfacción de contemplar una afición entusiasmada y una plaza de El Bibio a rebosar en casi todas las tardes", ensalzó la alcaldesa Carmen Moriyón.

La regidora, que esta semana recibió un premio de la peña taurina "El Fandi" por su compromiso en la defensa de la tauromaquia y de los toros en Gijón, quiso hacer balance tras cinco días de toros en el coso de la carretera de Villaviciosa. "Para algunos, esta feria será recordada como la del magisterio de Morante de la Puebla, la entreg de Roca Rey o la energía de Álvaro Lorenzo. Para mí, esta es la feria de Pilar González del Valle, la que ella siempre quiso y defendió, la de echarla de menos en cada verónica y la de una placa que la une para siempre a esta centenaria plaza", compartió Moriyón en sus redes sociales.

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La Alcaldesa, además, dejó un contundente mensaje para el futuro taurino de la ciudad. "Siempre digo que en Gijón habrá toros mientrs haya una afición que lo respalde y un empresario que apueste por la ciudad; y así seguirá siendo", prometió.