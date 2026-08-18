Curro Vázquez, figura del toreo y apoderado: "En la feria de Begoña cada vez hay más afición y se refleja en la plaza"

El maestro Curro Vázquez (Linares, 1951) apoderado del novillero mexicano Emiliano Osornio, fue el centro de las miradas ayer en el patio de cuadrillas a la hora del sorteo de las reses. Los aficionados le pidieron autógrafos y fotografías sin parar. Lleva años retirado de los ruedos, pero la pasada temporada volvió a desplegar su tauromaquia toreando en el festival homenaje a Antonio Chenel, "Antoñete", que impulsó Morante de la Pueblala el 12 de octubre del pasado año en la plaza de toros de Las Ventas.

¿Es importante que las ferias se programen novilladas para dar oportunidades a los jóvenes?

Muy importante. Ojalá que en todas las ferias donde se celebran tres o cuatro corridas de toros diesen también una novillada porque es muy bueno para el futuro. Debería haber más novilladas cuidadas como esta, pero los novilleros lo tienen más complicado que en otras épocas.

Primero como matador de toros y luego como apoderado de toreros como Morante o Cayetano ha visto evolucionar la feria de Begoña.

Sí. Tiene una evolución bastante buena. Hay más afición y se refleja en la plaza cada tarde. Begoña va a más, quitando claro la parte negativa de a quien no le gusta, que siempre están protestando, ya sabe.

Mientras haya más gente dentro disfrutando que fuera protestando…

Eso está pasando en casi toda España. La gente joven está yendo mucho a los toros. Eso le da un futuro mucho más agradable a la tauromaquia.

¿Repetirá algo parecido a lo del pasado 12 de octubre en Las Ventas?

(Risas). Aquella tarde ya fue una locura, pero solo ese día porque tenía la necesidad de hacerlo por lo que significaba esa fecha.

¿Cómo llegó al apoderamiento de Emiliano Osornio?

Es un torero mexicano con mucha clase. Llevaba años en España y era difícil encontrarle un apoderado, así que a través de amigos míos mexicanos decidí ayudarle y estoy contento con esa decisión.

¿Qué cambios ve en la tauromaquia desde su época hasta ahora?

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Había más novilladas, más oportunidades buenas para los chavales. Y el novillo, además, no era tan grande como ahora.