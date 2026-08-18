Fallece en Gijón el pintor asturiano Roberto Díaz de Orosia
El artista estaba muy vinculado al barrio de La Guía, donde fue uno de los principales impulsores para el arreglo de la capilla
El pintor Roberto Díaz de Orosia falleció esta mañana a los 78 años. El conocido artista asturiano era uno de los vecinos más ilustres de La Guía, barrio en el que residió durante décadas y donde fue un activo colaborador. Fue en gran parte mérito suyo la campaña vecinal que permitió recuperar la capilla hace ahora ya más de una década. Como pintor, fue un artista prolífico y expuso con asiduidad y buen recibimiento en multitud de galerías, sobre todo en Asturias.
Su ayuda para recuperar la capilla de San Lorenzo hizo que La Guía organizase un homenaje en su honor en 2012. Para entonces, Díaz de Orosia era ya muy conocido y apreciado en el barrio, desde donde durante un tiempo organizó populares fiestas de fin de verano.
La obra artística de Díaz de Orosia es variada y difícil de clasificar. Él mismo señalaba que parte de sus creaciones podían enmarcarse en el cubismo, pero muchas de sus pinturas de paisajes recuerdan al expresionismo. "No soy un seguidor de modas ni de corrientes del momento", decía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mari Luz Álvarez, vecina de Tacones: 'El pueblo ya no es tan tranquilo como antes pero aun así no lo cambio por la ciudad
- Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero
- Gijón estrena un nuevo gran supermercado (y sortea un coche para celebrarlo)
- Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón
- Morante y Pablo Aguado reescriben la historia de El Bibio
- Los Fuegos deslumbran a Gijón con su ritmo, colorido y su magia: 'La traca final ha sido impresionante
- Guía básica sobre el eclipse en Gijón: Cortes de tráfico, prohibiciones, buses reforzados, citas singulares y fiesta final
- Cómo y con qué fotografiar el eclipse solar (y el móvil también vale): los consejos de Alfonso Tomás, un experto en tomar imágenes del sol