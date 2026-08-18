Fallece en Gijón el pintor asturiano Roberto Díaz de Orosia

El pintor Roberto Díaz de Orosia falleció esta mañana a los 78 años. El conocido artista asturiano era uno de los vecinos más ilustres de La Guía, barrio en el que residió durante décadas y donde fue un activo colaborador. Fue en gran parte mérito suyo la campaña vecinal que permitió recuperar la capilla hace ahora ya más de una década. Como pintor, fue un artista prolífico y expuso con asiduidad y buen recibimiento en multitud de galerías, sobre todo en Asturias.

Su ayuda para recuperar la capilla de San Lorenzo hizo que La Guía organizase un homenaje en su honor en 2012. Para entonces, Díaz de Orosia era ya muy conocido y apreciado en el barrio, desde donde durante un tiempo organizó populares fiestas de fin de verano.

La obra artística de Díaz de Orosia es variada y difícil de clasificar. Él mismo señalaba que parte de sus creaciones podían enmarcarse en el cubismo, pero muchas de sus pinturas de paisajes recuerdan al expresionismo. "No soy un seguidor de modas ni de corrientes del momento", decía.