La "Faraona asturiana" en Begoña
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El paseo de Begoña contó este martes con la presencia de Carmen Ordiz, conocida también como "La Faraona asturiana". La cantante gijonesa cantó coplas y rancheras en las calles gijonesas, formando parte del evento "Arte en la Calle". La asturiana participó en el evento por segundo año consecutivo, siendo la ganadora del premio a mejor actuación no profesional del certamen en la anterior edición.
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