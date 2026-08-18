La "Faraona asturiana" en Begoña

El paseo de Begoña contó este martes con la presencia de Carmen Ordiz, conocida también como "La Faraona asturiana". La cantante gijonesa cantó coplas y rancheras en las calles gijonesas, formando parte del evento "Arte en la Calle". La asturiana participó en el evento por segundo año consecutivo, siendo la ganadora del premio a mejor actuación no profesional del certamen en la anterior edición.