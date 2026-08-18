La Fiesta de la Sidra de Gijón, que premiará al llagar Canal con el "Tonel de Oro", busca superar su récord de escanciado simultáneo por segundo año consecutivo: "Es una programación variada e intensa"

Después de alcanzar el 29 de agosto de 2025 un nuevo récord de escanciado simultáneo en la playa de Poniente con 9.833 participantes, Gijón volverá a la carga este viernes con el reto de volver a superarse en una de las citas claves de la 35.ª edición de la Fiesta de la Sidra Natural. El certamen, que irá del 20 al 30 de agosto, premiará con su "Tonel de Oro" a Sidra Canal y contará con la novedad de concentrar este próximo fin de semana el grueso de sus actividades para "evitar que coincidan con el Concurso Hípico", tal y como explicó este martes el presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador.

La actividad de la Fiesta de la Sidra Natural arrancará este jueves a las 12.000 horas en la plaza Mayor con el primer corte del concurso a la mejor sidra del certamen. Será a las 17.00 horas cuando abra sus puertas el Mercadín de la Sidra y la Manzana, que tomará los Jardines de la Reina desde la primera hasta la última jornada en horario de 11.00 a 23.00 horas. Además, a las cinco y media de la tarde del jueves será el XXXIII Campeonato Oficial de Escanciadores de Asturias en la plaza Mayor.

No habrá que esperar al último tramo de la Fiesta para vivir algunos de los momentos más esperados. El principal atractivo del viernes será el récord mundial de escanciado simultáneo. Se podrá acceder a Poniente desde las 18.00 horas con vasos de sidra y en esta edición el proveedor de la bebida será Contrueces DOP, ganador del concurso institucional del Consejo Regulador "Mejor Sidra de Asturias 2026". El escanciado simultáneo está previsto para las 20.30 horas.

La cita, conducida por Alberto Rodríguez y Nerea Vázquez, contará con la participación del Conseyu de la Mocedá, con una mesa sobre reducción de riesgos y de daños en el consumo de sustancias, y con las actuaciones de las bandas de gaitas "Noega" y "Llariegu". Después, a las 22.00 horas habrá cancios de chigre con "Un de Grao" en la plaza Mayor.

El ritmo no decae el sábado y el domingo

El sábado será el turno del concurso de sidra casero, que dará comienzo a las 12.00 horas en la plaza Mayor. A las ocho de la tarde se realizará la entrega de los premios del Mercadín de la Sidra y la Manzana en los Jardines de la Reina, donde se distinguirá al producto más novedoso, a las mercancías mejor presentadas y al puesto más prestoso. Por último, a las nueve serán los cancios de chigre en la plaza Mayor con la Sociedad Torner.

Algunos de los instantes más representativos de este festival llegarán el domingo. El Día de la Sidra se llevará a cabo en la plaza Mayor y la plaza del Marqués, donde 15 llagares ofrecerán sus productos de 12.00 a 14.00 horas. La adquisición de los tiques -12 culetes por cinco euros y venta de vasos por otros cinco euros- será de 10.00 a 13.30 horas. Todo el dinero recaudado irá en favor de ELA Asturias, que el año pasado consiguió 7.157 euros. Por su parte, la Banda de Gaitas Villa de Xixón se encargará de ambientar el evento.

El premio a Sidra Canal

Asimismo, entre las 12.30 y las 14.00 horas también se decidirá el ganador del "Elogio de Oro" a la mejor sidra de la Fiesta de la Sidra Natural, así como el de la "etiqueta más guapina de la Fiesta". Previamente, a las doce se entregará el "Tonel de Oro" al llagar Sidra Canal. Martínez Salvador subrayó este martes que desde la organización buscan homenajear con este galardón a la figura de Avelino Canal, el fundador de una empresa que acumula más de siete décadas de trabajo incesante. Desde 2003, el encargado de llevar las riendas es su hijo, Andrés Canal, quien reconoció que "es muy bonitos ser reconocidos en nuestra propia ciudad".