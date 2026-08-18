Gijón marcha por la accesibilidad y la salud para evitar pasos atrás

Caminando, corriendo, en bicicleta, patinete o en silla de ruedas. No importar la edad ni la condición física, solo la voluntad de recuperar el espacio público para la convivencia, la salud y la accesibilidad. Con esta premisa se presentó este lunes en el salón de actos de la Fundación Gijón Rural la "II Marcha Gijón Respira - Homenaje a Alejandro Catrain", organizada por la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), que tomará las calles el próximo domingo 4 de octubre, con salida a las 12.00 horas desde los Jardines del Náutico. "Hoy en día se está retrocediendo, hasta tal punto que Gijón el año pasado ya no hizo la semana europea de la movilidad y este año tampoco y es importantísimo, porque todo lo que retrocedamos en movilidad va en detrimento de la salud y del bienestar de los ciudadanos", advirtió Manuel Cañete, presidente de la FAV.

Esta segunda edición tendrá un marcado carácter emotivo al estar dedicada a Alejandro Catrain, referente del movimiento vecinal y activista de la Unión de Discapacitados del Principado y de Cocemfe. Uno de los momentos más sentidos fue la intervención de Mónica Oviedo, presidenta de UMA y Cocenfe Asturias. "Alejandro (Catrain) era un soldado de la accesibilidad, todos los días y todas las horas de su vida luchaba para mejorar esta ciudad. Para las personas con discapacidad física, la movilidad muchas veces está limitada por las barreras, cualquier mejora en accesibilidad es una mejora para toda la población", recordó.

En la presentación de este lunes estuvo presente José Antonio Migoya, director de la Fundación Gijón Rural. "Hay que mentalizar a los ciudadanos de que necesitamos una ciudad un poco más sostenible, más limpia, sobre todo medioambientalmente hablando, es importantísimo luchar en la medida que podemos desde la parte civil para combatir esa contaminación", pronunció. Por su parte, María José Cuervo, presidenta de Cavastur, destacó la dimensión social de la jornada, "hablar de movilidad no es solamente hablar de desplazamientos, sino también de calidad de vida, igualdad y derecho a disfrutar de espacios públicos", recordando a Catrain como un aliado en la lucha por la accesibilidad universal.

La cita cuenta con el exrojiblanco José Ángel "Cote" Valdés, y María Igualada, jugadora del Telecable Hockey Club, como imagen del proyecto. "Es una iniciativa muy bonita porque no importa la condición física ni la edad; todo el mundo tiene su sitio", aportó Igualada. "María y yo ponemos nuestra imagen, pero ahora necesitamos que la gente ponga las ganas", remató Cote.

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La marcha tiene una inscripción gratuita para todo el público, las primeras 500 personas que se apunten, recibirán una camiseta conmemorativa y además, cada participante podrá participar con su dorsal en diversos sorteos, como una bicicleta, un patinete eléctrico o bonos de Emtusa.