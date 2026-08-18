El hospital gijonés de Cabueñes renueva tres jefaturas de servicio

Un verano que ha llegado acompañado de cambios en la cúpula médica del Hospital Universitario de Cabueñes. Los procesos de provisión abiertos por la Consejería de Salud en los últimos meses han resuelto el nombramiento como nuevos jefes de servicio de Urgencias y Anatomía Patológica de María Solís López y Raúl Rodríguez Aguilar, respectivamente. Además, se ha confirmado la continuidad de José Martín Pérez Pariente al frente del servicio de Aparato Digestivo.

La marcha de Juan José Alonso Ordiales como director Económico y de Profesionales del área de salud III (Gijón-Oriente) para tomar el cargo de gerente del Servicio de Salud del Principado no ha sido la única novedad que dejará este periodo estival en el principal complejo sanitario de la ciudad.

Uno de los nombramientos más relevantes es el de María Solís López en un área clave del hospital como Urgencias. Tras etapas en las que el servicio estuvo liderado por Herminio Martín y, más tarde, por María Luisa Pérez, a comienzos de este mes se ha confirmado la adjudicación del puesto como jefa de Urgencias a María Solís Pérez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria con larga experiencia en el complejo sanitario gijonés.

Quien también ha pasado a estar al frente de un servicio del Hospital de Cabueñes es Raúl Rodríguez Aguilar, quien al igual que María Solís deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada periodo de cinco años de desempeño efectivo del puesto. En su caso, Raúl Rodríguez sustituye en el puesto por jubilación a Francisco Domínguez.

Por último, debido a que hasta ahora se encontraba en una situación provisional, José Martín Pérez Pariente fue ratificado a finales de julio como jefe del servicio de Aparato Digestivo de Cabueñes a través del proceso abierto por el Sespa.

Estas tres novedades en la cúpula de los servicios médicos se suman al nombramiento de Lorena Gallego López como nueva jefa de Cirugía Oral y Maxilofacial. La gijonesa relevó en el cargo a Nicolás Calvo, quien se había jubilado en enero de 2025, fecha en la doctora Gallego asumió la jefatura en funciones.

Jubilación de José Luis Echevarría

Al margen de estas novedades en los servicios citados, a finales del pasado mes de julio se produjo la jubilación del histórico supervisor jefe de los celadores de Cabueñes, José Luis Echevarría. Sus compañeros, que le brindaron una cariñosa despedida, destacan que "ha sido un profesional que ha aportado mucho a la sanidad de Gijón y de la región".