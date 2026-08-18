Una llegada masiva de centenares de carabelas portuguesas pone en alerta a todas las playas de Gijón: "Nos han chafado el día"

La jornada de playa se ha quedado hoy en Gijón sin baño en varios puntos del litoral por la presencia de carabelas portuguesas. Los servicios de limpieza de Emulsa han recogido ya centenares de ejemplares en los distintos arenales del concejo.

La mayor concentración se localiza, por tanto, en el Arbeyal, donde ondea la bandera roja, aunque la presencia se extiende por distintos puntos del litoral gijonés. En San Lorenzo, la bandera roja se mantiene en sus tres zonas, mientras que Poniente presenta bandera roja en el oeste, amarilla en el centro y verde en el este. Estaño y Peñarrubia lucen bandera amarilla. La situación se ha dejado notar especialmente en San Lorenzo, donde el baño está prohibido y los socorristas permanecen pendientes de los bañistas que se acercan a la orilla para refrescarse sin entrar en el agua.

Para quienes habían acudido a disfrutar del buen tiempo, la aparición de estos organismos ha supuesto un cambio de planes. Pedro Ortiz se encontraba en San Lorenzo con su hijo Eloy y reconocía que la situación genera cierta preocupación, especialmente por los más pequeños. "Más que nada que piquen a los niños", explicaba. La familia llevaba varias horas en la playa y había visto ya ejemplares acercándose a la orilla. "Llevan todo el día saliendo", apuntaba.

Ortiz, que suele nadar en San Lorenzo, explica que la presencia de carabelas no le resulta completamente desconocida. "Por desgracia, estamos bastante acostumbrados ya a ver cosas, o sea que no es nada nuevo", señala. Aun así, reconoce que encontrárselas en la zona de baño genera "un poquillo" de inseguridad. También relaciona su llegada a la costa con las condiciones de viento: "Suele ser cuando hay nordeste, cuando está el viento, cuando más las mete para acá".

Un día de playa frustrado

Entre quienes se encontraron con la bandera roja están Jovita González y Eduardo Espinosa, llegados desde Madrid para pasar unos días en Gijón. Habían elegido la ciudad precisamente para disfrutar de la playa y el buen tiempo, pero la presencia de carabelas les cambió los planes. "Nos ha chafado un poco el día", reconocían. Ambos habían visto algunos ejemplares mientras caminaba por el arenal y también a las trabajadoras de Emulsa retirándolos. "Miedo, miedo, cuidado", comentaban al verlos.

Llegada masiva de decenas de carabelas portuguesas recogidas en las playas de Gijón en lo que va de día / Marcos León

La preocupación no es solo por la posibilidad de una picadura, sino también por las consecuencias de tener que acudir a un centro sanitario estando de vacaciones. "Uno viene a distraerse un poco, a divertirse y es preocupante lo de las medusas, porque no te esperabas esto", explicaba González. La familia destacaba, no obstante, la vigilancia de los servicios de salvamento y limpieza. "Los vigilantes están pendientes", señalaban, mientras observaban cómo se retiraban los ejemplares que iban apareciendo.

También Mariana Macovei había acudido a San Lorenzo con sus hijos, Andrei y Maya. Procedentes de Castilla y León, tenían previsto aprovechar unos días de vacaciones en la costa asturiana, pero decidieron no dejar que los niños entraran al agua. "Hombre, mejor no meterse", resumía.

La decisión resulta especialmente difícil cuando el objetivo principal del viaje es precisamente disfrutar del mar. "Venimos a la playa y vemos que no te puedes meter ni nada", lamentaba. Aun así, asumía que poco se puede hacer frente a la situación: "Nos tenemos que adaptar a las normas que hay. Y a la naturaleza, que al final manda".

Algunos pudieron disfrutar de un baño

Isabel Sierra y Ángela González, gijonesas, sí habían conseguido bañarse antes de que se izara la bandera roja en la zona del Piles. Cuando llegaron a la playa, la situación todavía permitía el baño, pero el cambio se produjo posteriormente, sobre las 4 de la tarde. Para González, que había vuelto a la playa después de varias semanas sin acudir por una lesión, encontrarse con la prohibición resultaba especialmente frustrante. "Para un día que vengo sí que me fastidia un poquito, con lo guapa que está la playa hoy", reconocía.

La diferencia, además, es especialmente importante para quienes acuden a San Lorenzo principalmente para meterse en el agua. "Yo que soy solo de venir a bañarme prácticamente", decía Sierra. Además, recuerda que las carabelas ya habían aparecido otros años, aunque entonces las picaduras eran "como un ortigazo" y no parecían generar la misma preocupación. "Estas dicen que son más peligrosas", señala, en referencia a los ejemplares que están llegando ahora. Para ella, el problema se hace especialmente evidente cuando la presencia obliga a cerrar la playa: "Si vengo ahora y no me puedo bañar, pues claro, es un chasco".